Pastrňák v životní formě. Někdo ty góly dávat musí, směje se

První část sezony 2022/23 zatím patří Davidu Pastrňákovi. Jeho výkony berou dech. Když v noci hraje Boston a ráno se díváte, jak se našincům dařilo, zisk kanadského bodu havířovského rodáka je téměř tutovkou. Má náběh na jednoznačně nejlepší ročník v kariéře, do toho ho čeká štědrá nadílka v podobě nové smlouvy. Ať už ji podepíše kdekoliv.

Jen pro rychlé shrnutí: 33 zápasů, 24 branek, 23 asistencí. V lize má pátý nejvyšší počet kanadských bodů, ve svém týmu jednoznačně vládne. Co se gólů týče, je třetí. Jedním slovem? Superstar.

U Davida Pastrňáka už nejde jen o označení nejlepšího Čecha za mořem, je regulérní hvězdou celé ligy, což dokazují i spekulace o rekordním kontraktu.

Zatímco jiní by možná znervózněli, že nemají dávno podepsáno, na Pastrňáka to má očividně opačný efekt. Míří za životní sezonou. Pokud by totiž udržel stávající tempo, dokončil by sezonu se 117 body. Byl by druhým Čechem po Jaromíru Jágrovi, který by v NHL překonal magickou hranici sta bodů.

Ba co víc, klidně může pomýšlet i na trofej pro nejlepšího střelce. Na ledě totiž působí velmi jistě a sebevědomě, jeho góly vypadají někdy až příliš snadně. „Ten gól byl jenom důkazem jeho obrovské šikovnosti. Byl jedním z těch, u kterých víte, co se stane. Když Pastovu střelu nikdo nezblokuje, končí v síti,“ komentoval například níže přiložený gól spoluhráč Jake DeBrusk.

Úctyhodné také je, že nejde o návaly formy. Tu si totiž drží od prvního zápasu. Jen ve čtyřech utkáních se stalo, že nebodoval. A to jich odehrál třiatřicet!

Ale nějaká sebechvála? To od něj opravdu neuslyšíte. Nebyl by to on, aby celou situaci nezlehčil.

„Hraju v jedné lajně s Krejčím. A ten nevystřelí fakt nikdy, takže někdo to dělat musí,“ rozesmál novináře. „Ať už hraju s ním nebo třeba s Bergeronem a Marchandem, daří se nám, to je nejdůležitější.“

Nejde však jen o Krejčího v lajně, Pastrňák obecně hodně střílí. Ptáte se, jak moc? Inu, nejvíce z celé ligy, momentálně má na kontě 168 střel.

„Jo, hodně střílím, to je moc důležité. Celému týmu se daří, to vám také dodá na sebevědomí,“ zakončil.

