David Pastrňák znovu potvrdil svůj status jedné z největších hvězd NHL. V utkání proti Torontu Maple Leafs dvakrát skóroval a přidal asistenci, čímž prodloužil svou bodovou sérii na 15 zápasů. Bruins ale nakonec na domácím ledě padli v prodloužení a přišli o důležitý bod v boji o play-off.

Osmadvacetiletý útočník během této série nasbíral 29 bodů (13 gólů, 16 asistencí) a dosáhl mety 30 vstřelených branek v sezoně. Stalo se tak posedmé v kariéře a počtvrté v řadě. Přesto po zápase neskrýval frustraci. „Nejvíc frustrující je, že jsme vedli 4:3 a stejně jsme to nedokázali dotáhnout,“ řekl Pastrňák. „Nechat ten druhý bod na stole a dovolit jim ho sebrat, to je těžké.“

Boston prožívá náročné období. Po čtyřech porážkách v řadě (0-2-2) a s blížící se uzávěrkou přestupů, která připadá na 7. března, se spekuluje o možných změnách v kádru. Pastrňák přiznal, že to hráčům může vrtat hlavou. „Naše práce je soustředit se na hokej a vyhrávat zápasy. My jsme hráči, management je management. Oni dělají svou práci, my děláme tu naši,“ uvedl. „Čas kolem uzávěrky přestupů není nikdy zábavný. To je ta obchodní stránka. Každý může říkat, jak moc chce zůstat, ale někde vzadu v hlavě to pořád je. Musíme se soustředit na zápasy a ne na to, co bude po nich.“

Vedení Bruins přitom avizovalo, že letos nebude tak agresivní na přestupovém trhu jako v minulých letech. Generální manažer Don Sweeney naznačil, že velké změny nejsou pravděpodobné. Bostonu zbývá odehrát 23 utkání základní části a hrozí, že poprvé od sezony 2015/16 nepostoupí do play-off.

Pastrňák byl proti Torontu opět ústřední postavou svého týmu. Hned po 29 sekundách otevřel skóre, když si v obranném pásmu našel puk Mason Lohrei a vyslal českého kanonýra do brejku. Pastrňák nezaváhal a prostřelil brankáře Stolarze na lapačku. „Skvělá přihrávka, byl jsem překvapený, že mi to přistálo přímo na hokejce. Jsem rád, že jsem to proměnil,“ komentoval svůj první zásah.

Druhý gól přidal v čase 10:33, když po zisku puku podél mantinelu vyrazil k brance a poslal puk pod horní tyčku.

Tímto výkonem se Pastrňák zapsal do historie Bruins. Stal se teprve pátým hráčem Bostonu za posledních 40 let, který natáhl bodovou sérii na 15 zápasů. Zároveň je pátým českým hráčem v dějinách NHL, který něco podobného dokázal. V tomto ohledu se zařadil po bok Roberta Langa, Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše a Petra Nedvěda. Český rekord je momentálně na čísle 16 (Lang, Jágr), co na to Pasta?

