Pastrňák: Statistiky neřeším, tělo dávám do kupy. Ať posílí Baník i Boston!

3. července 1:59Dominik Dubovči
Tradiční čtvrthodinku věnuje David Pastrňák každý rok novinářům i přes léto. Na golfovém turnaji hokejistů v Kácově se rozmluvil o situaci Bostonu, své přípravě a popsal i stěhování ve Švédsku, kde stráví většinu léta.
Kolikrát už jste se letos dostal na golf?
Letos mi to zatím docela vychází, dokonce jsem byl i na golfovém tripu. Golf je pro mě takový správný odpočinek během léta.
Martin Nečas říkal, že jste se na společný golf domlouvali už dlouho dopředu. Hecujete se mezi sebou?
Často. S Nečim jsme golfově – a vlastně i tenisově – vyrovnaní. Vždycky mezi sebou máme sázky a hlavně to jsou dobré zápasy. Tenis je pak pro nás dobrý kondiční trénink.
Letos poprvé vás porazil v anketě Zlatá hokejka…
Klobouk dolů, gratuluju mu. Jsem na něj pyšný. Každým rokem je lepší hokejista, letos byla radost se na něj koukat. Hlavně na olympiádě, kde byl naším tahounem a nejlepším hráčem. Strašně jsem si užíval být vedle něho. Stala se z něj hvězda. Jsem rád, že měl takovou sezonu.
Co vaše sezona v Bostonu?
Z týmového hlediska? Moc se nám nevěřilo, ale play off se nám povedlo. I když jsme moc daleko nedošli, tak týmově asi hodnotím sezonu pozitivně.
A z osobního hlediska?
Ah, to neřeším. (usmívá se)
Mluvil jste totiž o tom, že se z vás stal spíš nahrávač. Počtvrté za sebou jste i tak dosáhl hranice 100 bodů.
Letos to tak vyšlo, že jsem měl dost asistencí. Samozřejmě miluju dávat góly a připravovat je. I když skórovat je vždycky o něco lepší, takže bych chtěl příští sezonu dát víc gólů (letos 29). Na individuální statistiky se ale nesoustředím, spíš chci být na sezonu dobře připraven fyzicky a mentálně.
„Na individuální statistiky se nesoustředím, spíš chci být na sezonu dobře připraven fyzicky a mentálně.“
Bude mít Boston už jen jednoho kapitána?
To netuším, to jde mimo mě. Na tyhle konverzace je ještě dost času. Ale máme skvělou skupinu kluků-lídrů, letos jsme společně udělali kus práce a fungovalo to.
Byla by pro vás pocta nosit na dresu céčko?
Beru to tak, že je jedno, jestli máte na dresu nějaké písmenko. Zdenda (Zdeno Chára), Bergie (Patrice Bergeron) a další minulí tahouni vytvořili v Bostonu takovou mentalitu, že jde o skupinovou snahu. Být kapitánem by samozřejmě byla pocta, vždyť Boston je klubem z Original Six. Spíš bych ale chtěl, abychom zase měli dobrou partu.
Budete mít i nového českého spoluhráče – Ivana Ivana. Těšíte se?
Vždycky jsem rád za Čecha. Je lepší a pohodlnější, když v kabině můžete mluvit rodnou řečí. Hned jsem mu volal a přivítal jsem ho. Když jsem dřív koukal na zápasy Havířov - Orlová, pamatuju si, jak za Orlovou nastupoval jeho táta. I o tomhle jsme teď pokecali a těším se, až ho poznám.
Očekáváte, že Boston se pochlapí a přivede zajímavé hráče?
Samozřejmě v to doufám. Všichni okolo zbrojí, snad posílíme i my a budeme lepší, protože naše divize je náročná. Máme spoustu pozic, v nichž bychom měli být lepší. Není to ale v mých rukách, teď byl draft a začíná trh s volnými hráči… Soustředím se sám na sebe, abych se dobře připravil.
„Všichni okolo Bostonu v naší divizi zbrojí, snad posílíme i my a budeme lepší.“
Změnil jste něco ve své letní přípravě? Letos jste měl více času kvůli absenci na MS.
Hlavně jsem dal do kupy tělo. Poslední dva roky jsem v létě zdravý nebyl a nemohl jsem se připravit tak, jak bych chtěl. Teď jde zatím všechno podle plánu. Nechci to zakřiknout, ale zdravotně se cítím fakt dobře a můžu trénovat na sto procent. Byl bych moc rád, kdyby to tak vydrželo celé léto. Ještě jsem ale nebyl na ledě.
Jaké máte plány na léto?
Je to trochu hektické. Máme v plánu přijet s rodinkou na dva tři týdny do Česka, ve Švédsku ale už tři čtyři roky chodím v létě na led a vyhovuje mi to. Nerad totiž měním věci, které fungují. Proto chci být v srpnu spíš ve Švédsku. Doteď jsme tam také byli, protože se v rámci Švédska stěhujeme. Měli jsme to tam totiž malinký a s dvěma malými holkami potřebujeme víc prostoru. Už tři čtyři roky jsme něco hledali, akorát jsme nemohli nic najít. Teď se podařilo hezké bydlení.
„Nerad totiž měním věci, které fungují. Proto chci být v srpnu spíš ve Švédsku.“
Narodila se vám druhá dcera…
Je nádherná! Zvlášť teď v létě, když s holkami můžu trávit víc času, si to užívám. Freya už je starší, takže si s ní užívám spoustu legrace. Rodinka mě podporuje celou sezonu a není to pro ně úplně jednoduché, jak jsem pořád pryč. V létě se jim to proto snažím vracet.
V Bostonu stěhování do většího neplánujete?
Přestěhovali jsme se už loni. Do baráčku. Starý byt potřebuju prodat. Kupte ho někdo! (směje se)
Zmínili jsme reprezentaci, která má nového trenéra Zdeňka Motáka i generálního manažera Patrika Eliáše. Jak tyto změny vnímáte?
Musím se přiznat, že jsme nad tím ještě moc nepřemýšlel. Panu Motákovi jsem volal a gratuloval mu. Doufejme, že přinesou něco nového. Jsem zvědavý, jaký styl budou chtít hrát, vím, že Krejča (David Krejčí) se s trenérem potkal během svého angažmá v Olomouci. Pana Motáka zatím sice moc neznám, ale těším se na naši spolupráci. Během léta máme v plánu se setkat.
„Pana Motáka zatím sice moc neznám, ale těším se na naši spolupráci. Během léta máme v plánu se setkat.“
Těšíte se už teď na Světový pohár v únoru 2028 v Praze?
Jsem strašně rád, že to vyšlo. Naši fanoušci si to zaslouží, protože to, co předváděli na MS v Praze… Nemyslím si, že je v Evropě moc lepších hokejových míst než u nás. Jsem za ně šťastný, že si budou moct užít světový hokej. V hledišti určitě budou i moje holky, jestli tedy za ty necelé dva roky udělám tým. (směje se)
Sledujete i fotbalový šampionát: Jak jste vystoupení české reprezentace na MS prožíval?
Nevím, jestli bych to chtěl komentovat. Názor na to mám, ale nechci do toho moc dloubat. Měl jsem radost, že jsme se na šampionát dostali. Koukal jsem na každý zápas, kvůli tomu jsem v noci vstával. Jsem fanoušek a jako všichni jsem si to užíval. Jsem smutný, že to nevyšlo. I kluci určitě nejsou se svými výkony spokojení. Myslím, že od sebe čekali víc. Jako fanoušek jsem smutný. I kluci jsou z výkonů určitě smutní. Jako profesionální sportovec můžete prohrát, ale chcete podat ten výkon, abyste věděli, že jste pro vítězství udělali úplně všechno. A jestli se jim nedařilo a nešlo to, pak ta prohra bolí o to víc.
A co váš oblíbený Baník Ostrava, bude lepší v nové fotbalové sezoně?
Určitě. Znovu, fanoušci by si to zasloužili. Věřím, že posílíme a kluci budou lepší. Na konci sezony jsme udělali důležitý krok, kluci udrželi ligu a já se těším na nový ročník. Dva roky zpátky jsme měli úspěšnou sezonu, pak někteří kluci za zásluhy a výborné výkony odešli.