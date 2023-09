Pastrňák se chystá na sezónu bez Krejčího. Vystačí si se Zachou?

Už se o tom psalo mockrát. Boston v létě oslabil. Letos se sejde do kempu nejvýrazněji pozměněná sestava za posledních několik let. Jen v útoku chybí Patrice Bergeron, David Krejčí, Taylor Hall, Nick Foligno, Tomáš Nosek, Tyler Bertuzzi. Bruins tím přicházejí o 80 vstřelených branek.

Odpovědnost leží na jiných. Nejvíc se bude očekávat od Davida Pastrňáka, který v sedmadvaceti letech vstupuje do svého „prime timu“. Je na vrcholu, má za sebou šedesátigólovou sezónu, podepsal královskou smlouvu, není se za co schovávat.

„Budou mi chybět,“ řekl na rozloučenou s Bergeronem a Krejčím. „Ale je to příležitost pro ostatní, je tu pár míst k obsazení. Pro celý tým je to výzva se pohnout vpřed a navázat na to, co jsme tu vybudovali.“

Na Pastovu ránu bez přípravy se bude hodně spoléhat. Možná dostane i víc času na ledě. Cassidy měl výhrady k jeho defenzivě, dával mu to znát třeba při nasazování proti šesti soupeřům v závěrech zápasů. Montgomery svéráznému Ostravákovi věřil víc. Teď si zřejmě zahraje víc než kdy dřív.

Z českého tria duo

Post centra určitě zaujme Pavel Zacha. Českou spolupráci už ale neobnoví David Krejčí. Jak to Pastovi se Zachou půjde? „Stejný jazyk, stejná národnost,“ jmenuje Pastrňák výhody. „Je snadné s ním hrát. Chytrý hokejista, schopný se přizpůsobit. Ne každý tohle dovede.“

Zacha si loni udělal osobák, a to o parník. Po boku českých spoluhráčů překonal dosavadní maximum 36 bodů o celých 21 bodů na 57 (21+36). Taky gólově byl nejpotentnější. Řeknete si, že po boku tak chytrého a tvořivého centra, jako byl Krejčí, se zlepšení přímo nabízí.

Krejčí ale možná nemusí oběma Čechům scházet až tam moc, jak bychom předpokládali. Aspoň v ofenzivě. Podle zveřejnění statistik na boston.com byli oba Češi bez Krejčího lepší než s ním.

Za 445 minut hry pět na pět, kdy bylo celé trio pohromadě, jej soupeři přestříleli 220:231. Za 161 minut, kdy spolu hráli jen Pastrňák a Zacha bez Krejčího, přestřílel Boston soupeře 93:77. Předpokládané branky jsou při hře celého tria na hodnotě 2,37, bez Krejčího 3,09. Přínos veterána je ovšem vetknut do obranné hry. S Krejčím 2,63 inkasovaných branek na zápas, bez něj 3,14.

Zacha není hráčem velkým okamžiků, okázalých akcí ani geniálních přihrávek, celkově ale umí být týmu prospěšnější, než to na první pohled vypadá. V šestadvaceti vstupuje také on na svůj věkový vrchol, také on odměněn životní smlouvou.

Montgomery musí vymyslet, koho k nim.

Znovu pohromadě

Jestli se David Pastrňák na někoho těší, je to navrátilec Milan Lucic. Hokejistu se srbskými předky stihnul v kabině Bruins během své první sezóny. Tak jako všichni na něj vzpomíná jako na mimořádně týmového hráče, který vždycky tmelil partu.

„Je to už dlouho, kdy jsme spolu byli v týmu, ale vždycky si budu pamatovat svoje začátky. On byl jedním z těch, kdo mi nejvíc pomohl jako člověk. Pořád si pamatuju den, kdy ho vyměnili. Vrací se mi vzpomínky, těším se na něj,“ vítá Pasta člena vítězné party z roku 2011.

