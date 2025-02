Pastrňák s Draisaitlem: Jak by vypadal Tým Evropy na 4-Nations

Pastrňák, Nečas, ale i Draisaitl nebo Josi a další. Na turnaji 4-Nations bude chybět mnoho kvalitních hokejistů ze střední Evropy, počkat si musí do olympiády v únoru 2026. Přesto by bylo zajímavé postavit soupisku Týmu Evropy podobně, jako se to stalo na Světovém poháru 2016, kde podceňovaný mančaft i bez českých jmen udělal finále.

Do sepsání čtyř formací se pustil server The Athletic. Vyjmenovávat začíná na postu centra, kde by měl evropský tým zkušená jména – Leon Draisaitl, Nico Hischier, Anže Kopitar a Tomáš Hertl.

Na centru by mohli naskočit i Němec Tim Stützle nebo čerstvý mistr světa Pavel Zacha, který by výrazně pomohl na oslabeních. Pro oba však zbývá prostor na křídlech, kde by měli jistotu nominace Kevin Fiala, Martin Nečas a David Pastrňák. K dalším útočníkům se ještě dostaneme.

Josi + Hronek!

První obranná dvojice by asi vyvolala respekt i u soupeřů z USA nebo z Kanady. Filip Hronek je ale podle The Athletic jediným českým obráncem, který by se do sestavy vešel. My nesouhlasíme a zařadili bychom i Radka Gudase…

V zámoří by do evropského celku dál vybrali Švýcary Romana Josiho, Jonase Siegenthalera a Janise Mosera (oba švýcarští beci kromě Josiho jsou teď ovšem zranění). Nechybí německý mladík Moritz Seider. Slováci Erik Černák a Martin Feherváry pak možná tuzemským fanouškům nejsou tolik známí, ale v NHL jsou také prověření léty herní praxe.

Minimálně mezi brankáři by se česká síla ukázala, jedničkou by byl Lukáš Dostál, dvojkou Karel Vejmelka. Jako třetího do party navrhujeme Petra Mrázka, zámořští novináři vybrali Philippa Grubauera, bez šance by nebyl ani Frederik Andersen.

Těžký řez kádrem

A co zbytek útoku? Podobně jako Radim Rulík vynechal před mistrovstvím světa v Praze Tomáše Noska a Filipa Zadinu, i tady by se potenciální evropský trenér stal terčem komentářů a analýz, protože by zajisté někoho na poslední chvíli musel zklamat.

The Athletic navrhuje Matse Zuccarella, Tima Meiera a Nikolaje Ehlerse. Výhoda Tima Meiera je souhra s krajanem Hischierem. Populárního Zuccarella bychom ale nechali doma, s volbou dánského útočníka Ehlerse souhlasíme (atakuje 50 bodů).

Ze zkušenějších Evropanů se do čtvrtého útoku nabízí Ondřej Palát, Pius Suter nám naopak do výběru nejlepších evropských hokejistů mimo Skandinávii nezapadá. Černého Petra by dostal Marco Rossi, a to zejména kvůli konkurenci na postu centra. Jen těsně se nevejde JJ Peterka, třiadvacetiletý ofenzivní Němec z Buffala.

Mimo soupisku zůstali taky třicetibodoví Oliver Bjorkstrand, Nino Niederreiter, nebo Filip Chytil a Juraj Slafkovský. Také jeho důrazný krajan Martin Pospíšil zůstává těsně mimo sestavu, stejně tak brankáři Elvis Merzlikins a Alexandar Georgiev.

Ve srovnání The Athletic by byl evropský tým na úrovni třetího nejsilnějšího Švédska – poměrně výrazně za severoamerickými favority, ale taky silnější než Finové. Tak uvidíme, jak se evropským hokejovým velmocím zadaří…

Sestava Týmu Evropy podle Hokej.cz/NHL.cz:

Dostál (Vejmelka, Mrázek)

Josi, Hronek

Siegenthaler, Seider

Gudas, Černák

Feherváry, Moser

Stützle – Draisaitl – Pastrňák

Meier – Hischier – Nečas

Ehlers – Kopitar – Fiala

Zacha – Hertl – Palát

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+