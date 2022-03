Pastrňák o repre, sázce s přítelkyní i Krejčím: Strašně mi chybí

(BOSTON, od našeho zpravodaje) David Pastrňák sledoval před utkáním s Tampou zápas české reprezentace ve fotbale proti Švédsku, se svou přítelkyní z této severské země dokonce prohrál sázku. Ale jeho utkání se mu mimořádně povedlo – vstřelil svůj 12. hattrick v základní části NHL. Poté mluvil pro hokej.cz o Davidu Krejčím, reprezentaci i Havířovu.

Byl to pro něj jeden z nejlepších zápasů sezony. Přitom na něj nebyl tak dobře nachystaný, sledoval totiž zápas českých fotbalistů o mistrovství světa. Ti hráli ve čtvrtek večer proti Švédsku, odkud pochází přítelkyně české hvězdy.

„Já jsem se ani nerozcvičoval na náš zápas. Koukal jsem se na celý fotbal a šel jsem do našeho utkání bez rozcvičky,“ prozradil Pastrňák pro hokej.cz.

Čeští fotbalisté ale prohráli 0:1 v prodloužení. S přítelkyní se ale díval jen na první poločas.

„Já jsem musel jít naštěstí do práce. Nemusel jsem být doma na druhý poločas a na prodloužení. Vím, že by mi to dala sežrat,“ usmíval se.

„Ona fotbal hrála a má ho moc ráda. Prohrál jsem nějakou sázku, což asi na Instagramu uvidíte.“

A sázku dodržel. Na Instagram Stories umístil logo švédské fotbalové reprezentace a označil zde svou přítelkyni Rebeccu.

Pojďme ale teď po stopách jeho hattricku proti Tampě.

Poprvé zakončil svůj únik bekhendovým zakončením. Ve třetí části pak procpal kotouč za záda soupeře. Stav byl proti vítězi Stanley Cupu z posledních dvou let vyrovnaný 2:2. V 56. minutě se ale puk dostal opět k Davidu Pastrňákovi a ten se z dorážky nemýlil.

Druhý hattrick v sezoně a výhra nad jedním z nejlepších týmů.

„Je to pro nás velká výhra. Myslím, že jsme byli lepším týmem. Jsem za to velmi šťastný,“ liboval si.

Přesto, nepřemýšlel i nad čtvrtým gólem? „Já měl už tři, chtěl jsem to ubránit. Byl to pro nás důležitý zápas. Tampa je výborný tým. Když vedeme, tak ke konci zápasu na ledě moc nejsem," povídal samotný David Pastrňák.

Ten válel v předchozích sezonách společně s Davidem Krejčím. Ale druhý zmiňovaný se vrátil minulý rok v létě do Česka a hrál za svou Olomouc. Sezona pro něj ale skončila v předkole proti Vítkovicím a mluvilo se o tom, zda se Krejčí nevrátí na play off do Bruins.

„Krejča? Moc nám chybí a je nenahraditelný. Kdo ví, třeba se někdy vrátí."

„S Krejčou jsem mluvil, byl jsem smutný i za něj, že jeho sezona skončila brzo. Zkoušel jsem ho přilákat, ale bylo to spíš z legrace. Přeci jen vím, že se snaží trávit čas s rodinou,“ komentoval Pastrňák.

„Je to nádherné, když se vrátíš domů po takové době a můžeš trávit čas s nimi. Dokonce s nimi hrát. Strávit čas s dětmi a kamarády.“

Krejčí v Tipsport extralize válel – připsal si 46 bodů v základní části a byl tahounem i českého týmu na olympijských hrách.

„Chybí mi strašně. Jsme dobří kamarádi. Ve věku je sice rozdíl, ale to je jedno. Stali se z nás přátelé. Věřím, že za dvacet si napíšeme a budeme kamarádi stejně jako dnes,“ pravil na jeho adresu.

„Pro tým je velmi kvalitní, to si neuvědomíte hlavně, když odejde... Moc nám chybí a je nenahraditelný. Kdo ví, třeba se někdy vrátí,“ dodal se špetkou naděje.

Mohli by se oba potkat spolu na mistrovství světa ve Finsku. Pokud to tedy okolnosti dovolí. Naposledy byl Pastrňák v kontaktu s generálním manažerem Petrem Nedvědem okolo Vánoc, a to kvůli olympiádě.

„Když budu zdravý a dovolí to situace, tak vždy rád přijedu reprezentovat národní tým."

„Teď jsme se sice nebavili, ale on ví, že když já budu zdravý a dovolí to situace, tak vždy rád přijedu reprezentovat národní tým,“ pravil hrdě.

„V této chvíli se soustředím ale na play off a na zisk Stanley Cupu. To je můj jediný cíl,“ řekl Pastrňák, jenž má v letošní sezoně 64 bodů (36+28).

Z Ameriky ale také sleduje svůj oblíbený a mateřský klub. Však se narodil v Havířově. Ale tomu se nepovedla sezona v první lize a sestoupil do druhé ligy.

„Havířov je pro mě srdcovka a tabulku jsem sledoval celý rok. Jsem z toho smutný, ale na jednu stranu jsem pozitivní člověk, takhle na to i koukám,“ odpovídal.

„Už se to stalo a klubu to tehdy pomohlo,“ zakončil pro hokej.cz lídr Bostonu.

