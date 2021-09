Pastrňák o konkurenci nepřijde, Matthews by měl stihnout začátek sezóny

Levé zápěstí ho trápilo už v průběhu minulého ročníku. Po jeho skončení nakonec podstoupil chirurgický zákrok, po němž se pochybovalo, zda stihne začátek toho dalšího. Aktuální zprávy jsou příznivé. Auston Matthews by neměl Torontu v úvodu sezóny chybět.

„Vůbec si o to nedělám starosti,“ svěřil se Američan v podcastu Elliottu Friedmanovi.

Hvězda Toronta se rozhodla pro zákrok v průběhu srpna po konzultaci s lékařskými specialisty a manažerským štábem Maple Leafs. Operace proběhla 13. srpna a doba rekonvalescence byla v té chvíli odhadována na šest týdnů. Matthews zatím nosí dlahu.

Proč se zákrokem otálel až do poloviny srpna? „Potřebovali jsme to nejdřív trochu zklidnit. Takže jsme ihned zahájili proces, jen abychom viděli, jak to vypadá a jestli se třeba nebudu cítit lépe.“

Po delším odpočinku rozjel torontský útočník v Arizoně trénink a zápěstí se bohužel opět ozvalo. „Necítil jsem se dobře, tak jsem se definitivně rozhodl to vyčistit. Nebyl to složitý zákrok. Jsem rád, že to mám za sebou,“ řekl.

Lékařská procedura nicméně narušila záměr Mitche Marnera, jenž chtěl přiletět za Matthewsem do Arizony a společně s ním trénovat, aby prohloubili vzájemnou souhru. Jako alternativu pak zvolil tréninky v Montrealu. „Určitě se domluvíme příští léto,“ slíbil Marner.

Matthews by měl sundat dlahu za dva týdny, což je doba, kdy se vrátí na led. Má za sebou sezónu, v níž ve 52 zápasech nastřílel 41 branek a poprvé v kariéře vyhrál Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL. V play off bohužel přispěl jediným gólem a společně s ostatními vypadl v prvním kole s rivalem z Montrealu.

„Je těžké na to nemyslet, ale už s tím nic nenaděláme. Teď je tady nová sezóna, nový rok. Soustředíme se na současnost,“ slíbil fanouškům.

Pokud už se nic zvláštního nestane, měla by nás čekat sezóna v plném 82 zápasovém formátu. K vidění by opět mohl být zajímavý střelecký souboj mezi Matthewsem, Davidem Pastrňákem a nestárnoucím Alexandrem Ovečkinem, který dychtí dohnat Waynea Gretzkyho.

