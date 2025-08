Pastrňák o Baníku, malých bruslích i Blümelovi: V Bostonu chceme play off

Plánů na léto mívá každoročně hodně, hodně času navíc tráví s rodinou. David Pastrňák už ale vyhlíží další zámořskou sezonu – připravovat se na ni bude ve Švédsku.

Letošní ročník bude speciální – olympijský. A na Davida Pastrňáka bude zase spoléhat celé Česko.

Boston je kritizovaný, že zatím nepřivedl žádnou velkou posilu. Neschází třeba centr pro vás?

No, docela dobrá první otázka. (směje se) Nějak to neřeším. Soustředím se, abych byl dobře připravený na sezonu. Podepsali jsme hodně zkušených hráčů, kteří nám pomůžou na ledě i v kabině s leadershipem. Léto bylo dlouhé, takže se těším, až to zase vypukne.

Jako program máte v létě?

Celý červenec jsem byl v Praze a celý srpen strávíme ve Švédsku. Tam taky chodím na led. Už se to blíží, na konci srpna poletíme do Ameriky – letos trochu dřív, protože potřebujeme zařídit spoustu věcí, zabydlet se s malou dcerou a zvyknout si na časový posun.

Jak se cítíte v tréninku?

Vždycky to může být lepší. Ale to léto je pokaždé stejné. Dostáváme se do toho, chodit často na led je únavné, trávíte spoustu času v posilovně. Ale jsem v pohodě a jsem rád, že mi jakž takž drží zdraví. Snažím se dělat maximum, abych byl připravený.

Vzal jste rodinu na dovolenou?

Měli jsme pohodové léto. Ani jsme nejeli k moři, celé prázdniny jsme cestovali po Švédsku s rodinkou. Pro ně je největší dar, když jsem doma. Takže jsme si udělali takovou pohodičku. Ani se nám nikam nechtělo, spíš jsme se věnovali dceři.

David Pastrňák na slavnostním otevření nové prodejny Bauer | Foto: Dominik Dubovči



Už myslíte na olympiádu?

Je to krásné, samozřejmě jsem moc rád, že nám to NHL dovolí. Moc se těším, ale tolik nad tím nepřemýšlím. Přeci jen je to ještě více než za půlkou sezony. Spíše řeším, co bude zítra, co příští týden.

Co potřebuje Boston k lepším výkonům?

Loňská sezona byla obrovským zklamáním pro každého z nás. Všichni, co tam byli, mají o to větší motivaci, abychom to příští rok otočili. Kvůli tomu hrajeme hokej, pro každého hráče je to speciální. To bude náš cíl.

Co říkáte na příchod dalšího českého parťáka Matěje Blümela?

Jsem moc rád za dalšího Čecha! Blíma měl vynikající sezonu v AHL. Ty čísla, co předvedl vloni na farmě, jsou fakt super (72 bodů v 67 zápasech). Doufejme, že mu forma vydrží. Jsme v kontaktu, vidím, jak maká a dře. Určitě se moc těším, až tam budeme spolu všichni. Doufejme, že tu šanci chytne za pačesy a budeme spoluhráči.

Stihl jste se s ním sklouznout v Říčanech, kde trénuje několik českých reprezentantů?

To bohužel ne, protože mám výstroj ve Švédsku. Přiletěl jsem teď a přijel jsem rovnou z letiště (Pastrňák byl u slavnostního otevření nové prodejny hokejové výstroje Bauer). A neplánuji tady zůstávat dlouho. Na ledě trénuju ve Švédsku…

Co byste vyzdvihl ze severu Evropy?

Krajina je tam nádherná. V létě tam máte 18 hodin světlo, dáte dceru spát a můžete jít na golf v 19:30… Což samozřejmě chvíli trvá odehrát, ale dny bývají dlouhé a léto je tam pěkné. Trávíme spoustu času na vodě, na lodi. Je tam klid a pohoda.

Sledujete i výkony Baníku?

Zápas ve Varšavě jsem si užil, ale výsledek se kousal těžce. Nic, musíme otočit stránku. Do Vídně se na zápas nedostanu, musím být už v největším zápalu, abych se dobře připravil. Jinak byste mě ale viděli i teď na Dukle Praha. (směje se)

Byl jste přes léto v kontaktu s Bradem Marchandem?

Psal jsem mu samozřejmě gratulaci k poháru. Odehráli jsme spolu kus kariéry a také naše manželky jsou skvělé kamarádky. Pouto tam je, samozřejmě bylo náročné ho vidět odcházet. Radost ze Stanley Cupu pro Floridu nemám, ale za Marchyho jsem rád. Pak ještě podepsal krásný kontrakt, trochu jsem mu dal najevo, že první zápas proti nám mu udělám trochu těžký (směje se). Těším se na něj. Vždycky jsme spolu měli ostré souboje i na tréninku.

Kapitánské "C" jste v Bostonu na dres nedostal... Do sezony půjdete jen s asistenty, vy jste jedním z nich.

Nic se nemění. Ani by se neměnilo, kdybych měl céčko já, anebo McAvoy. Jsme v tom všichni spolu, pořád máme v kabině kluky, kteří vyhráli Stanley Cup. Já vím, že jsem lídr a hra Bostonu na mě bude stát. Musíme pokračovat ve společné práci, zlepšovat se a pomoct mladým klukům.

Nová prodejna Baueru nabízí i skenování nohy a přizpůsobení brusle na míru. Jak to s výstrojí máte vy?

Já mám právě klasické brusle z obchodu. Nikdy mi ty brusle na míru neseděly. Párkrát jsem je zkusil, ale ty normální mi sedí víc. Mám velikost 7,5, přitom boty nosím 43. Určitě mám o trochu menší, ale říká se, že pro hokejistu je to lepší. Na druhou stranu si pamatuju, že když jsem v šestnácti letech přišel do Švédska, tak jsem měl brusle 10,5. Byl jsem zvyklý vyrůstat na těch, do kterých dorostu! (směje se) Tak možná i proto mám teď menší.

Tak ještě poslední téma na odlehčenou. Jak vás zvládla maminka zastoupit na Zlaté hokejce?

Samozřejmě perfektně, jsem na ní pyšný, slušelo jí to. Doufám, že jste ji tam moc netrápili. (usmívá se)

