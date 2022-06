Pastrňák je bez trenéra! Boston mnohé šokoval, proč vyhodil Cassidyho?

Šest sezon, šest postupů do play-off. Bilance Bruce Cassidyho na lavičce bostonských Medvědů vypadá na první dobrou fantasticky. Navrch když ji podtrhuje rok 2019, kdy byli Brad Marchand, David Pastrňák a spol. jediné vítězství od zisku Stanley Cupu. Přesto se tradiční klub z Beantownu rozhodl pro trenérskou změnu. "Butche", který kdysi koučoval i Jaromíra Jágra, vyhodil. Mnozí jsou v šoku, krok Bruins lze ovšem bez obtíží vysvětlit.

V Bostonu měli vůči Cassidymu dvě zásadní výhrady.

Slabou ofenzívu a přístup k mladým hráčům, kteří měli za vlády autoritativního Kanaďana strach předvést sebemenší zaváhání. Svazovalo jim to ruce, nemohli se rozvíjet, brzdil se jejich potenciál. To vše vyplynulo podle webu The Athletic z posezonních pohovorů.

Ostatně Cam Neely, klubová legenda a jeho současný prezident, tento problém veřejně zmínil. 19. května pronesl: "Hráči se báli udělat chybu, především ti nezkušení. Měli obavy, že když vyrobí hrubku, že si příště už nezahrají. To je jedna z věcí, které se musí změnit." A jinak než odvoláním kouče to nešlo.

Cassidy, jehož šlechtí nejen výsledky, ale i neprostupná defenzíva, se jednoduše neukázal jako trenér, který by uměl pracovat s nastupující generací. Posouvat ty kluky dál, vybrousit z nich hvězdy. V minulosti opakovaně vyčinil Pastrňákovi, byl na něho dost tvrdý a s minutami pro českou superhvězdu šetřil.

Medvědi dospěli k názoru, že vzhledem k plánované přestavbě kádru i zraněním klíčových opor, je potřeba mít na střídačce někoho, jehož nejsilnější stránkou bude právě Cassidyho slabina. Práce s talenty. Tou vyniká třeba Gerard Gallant, což dokonale demonstruje s newyorskými Rangers.

Fluto Shinzawa, expert na Bruins, upozorňuje, že zatímco šampioni z roku 2011 (Zdeno Chára, Patrice Bergeron, David Krejčí, Tuukka Rask nebo Marchand) měli v průběhu let od "Butche" volnou ruku, ostatní hokejisty uměl dusit. Věřil ostříleným frajerům, ty nadějné opomíjel. A to mu zlomilo vaz.

Spolu s ještě jedním faktorem.

Bostonské vedení nebylo s Cassidym na jedné lodi, když přišla řeč na to, jak by měla vypadat ofenzíva. Neely a nejspíš i generální manažer Don Sweeney měli jiné představy o útočné hře a využití nejrůznějších posil, které za poslední roky do Beantownu přišly.

A tak, byť se Cassidy neloučí žádným propadákem, nazrál čas na střídání stráží. "S Brucem spolupracuji dlouhých 14 let, rozhodnutí o jeho odvolání nebylo vůbec snadné. Chtěl bych mu za jeho práci u Medvědů poděkovat," řekl GM Sweeney.

Boston vstupuje do nové éry: bez Cassidyho a se sázkou na mládí.

