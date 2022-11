Pastrňák a české songy? Krejčí mi hrozně chyběl, téma SP už mě nebaví

(BOSTON, od našich zpravodajů) Nestává se moc často, aby celý zápas NHL rozhodli Češi. Naposledy takhle v jednom týmu řádila Jágrova parta v Rangers, teď se česká kolonie utvořila v Bostonu kolem Davida Pastrňáka. Hokej.cz byl u toho, když spolu s Krejčím řídil obrat proti Carolině, v prodloužení trefil víko na 3:2 a vyšvihl se na třetí místo bodování. Co pro něj znamená návrat staršího kamaráda, jak si zvyknul na Pavla Zachu, a kde Pastrňák oslavil Díkůvzdání?

„Velká výhra a skvělý obrat, přeci jen po Díkůvzdání ten zápas nikdy není lehký,“ smál se Pastrňák mezi novináři v kabině Bostonu. Jako první hvězda zápasu, s účtem 1+1.

Na sobě měl dres Belgie s číslem sedm. „Líbí se mi De Bruyne,“ zmínil taky probíhající fotbalové mistrovství. Témat ale bylo více. Pastrňák nejprve vtipkoval a hodnotil i nový rekord NHL, který Bruins utvořili díky dvanácti domácím výhrám v řadě od začátku sezony.

Poté se ale rozvášnil při reakci na neuspořádání Světového poháru 2024. Nejlepší český hokejista si proti těm nejlepším soupeřům z NHL na mezinárodní úrovni asi ještě dlouho nezahraje.

Takhle dobrý vstup do sezony na domácím ledě ještě nikdo v historii NHL neměl. Vnímáte v kabině, co se vám povedlo?

Je to pro nás neskutečné. Boston navíc patří do Original Six, takže pokaždé, když se tady podaří nějaký týmový rekord, tak je to speciální, protože klub má velmi bohatou historii. Uvědomujeme si to a moc si toho vážíme. Máme skvělou partu, dnes jsme navíc zvládli obrat v druhé polovině zápasu. Správným přístupem a naší hrou jsme si pro vítězství došli, Carolinu jsme dokázali unavit a zápas zlomit. Rozdali jsme pár hitů, každý si udělal svůj díl práce a tohle je naše odměna.

Den po Díkůvzdání se v USA koná nákupní šílenství Black Friday, tady se ale odehrával spíš hokejový Bruins Friday, ne?

Popravdě to je těžké, na Thanksgiving celý den jíte a pak máte jít ráno na zimák a hrát zápas NHL… (směje se) Oslavili jsme Díkůvzdání společně s týmem. Pro Evropany to sice není nic velkého, ale pro místní kluky je to obrovský svátek. Byli jsme u Nicka Foligna, jako správný Američan to oslavil a uvařil nám nějaké dobré jídélko, takže super.

Cítil jste se na ledě trochu těžký?

No, přesně jak říkáte… (směje se). První dvě třetiny jsem to musel trochu vypotit, všechno to jídlo, které jsem snědl ve čtvrtek. Na začátku jsme opravdu měli trochu těžké nohy, do zápasu jsme se dostávali pomaleji.

S Bostonem ale sezonou projíždíte na vítězné vlně. Je teď v týmu velká pohoda?

Občas nejsme lepším týmem, ale víme, že máme sílu ty zápasy otáčet. Spoustu utkání díky tomuhle sebevědomí vyhráváme. I když taháme za kratší konec, tak jsme pořád schopní tlačit soupeře, nevzdáváme se. Soustředíme se na náš hokej, na náš progres, na věci, které chceme jeden od druhého.

Zrovna proti Carolině Martina Nečase to vyšlo na docela divoký zápas. Hala bouřila, tvrdé souboje, šance na obou stranách… Zkrátka emoce, přesně to, co lidi od NHL čekají.

Úžasné. V jednu chvíli jsem se rozhlédl po aréně a uvědomil jsem si, jak je plná a kolik lidí přišlo. Fanoušci řádili a bylo tady pěkně hlasito, hrát před takovou návštěvou je zábava.

Přitom Američani fandí jiným stylem. Ze sedaček je zvedl třeba kousek Linuse Ullmarka, který vyjel k souboji pro puk až na půlku hřiště.

Koukal jsem se zrovna na rozhodčího, jestli náhodou nebude vylučovat předchozí zákrok. A pak se podívám a vidím, že je Linus venku. Obdivuju, jak to udělal, ale… Gólmani mohou vyjet až na červenou čáru, on to vzdal už u modré. Těch pár kroků ještě mohl udělat. (směje se)

A co David Krejčí, který trefil oba góly v základní hrací době?

Odehrál další skvělý zápas. Dali jsme navíc gól při hře pět na pět, což je důležité pro naši lajnu. Krejča je zkrátka velká osobnost s obrovskými zkušenostmi, hokejista s velkým přehledem. Jsem jedině rád, že můžu být na jeho křídle a učím se od něho, dokud ještě hraje.

Přemlouval jste ho v létě k návratu z Olomouce?

Tak samozřejmě. (usmívá se) Takový hráč jako je Krejča vám nepřijde do lajny každý den. Loni mi hrozně chyběl, jsem rád, že teď mám v Bostonu Davida nejen jako spoluhráče, ale i jako kamaráda.

V českém útoku s Pavlem Zachou vám to šlape?

Tím spíš máme jednodušší práci na ledě. Můžeme se pobavit o taktice česky, domluvíme se na buly… Zachič má velkou postavu, je silný na puku a jeho rychlost nám v lajně taky moc pomáhá.

Prospívá tolik Čechů v týmu i celkové atmosféře v Bruins?

Jo, tak máme tady pohodičku. (usmívá se) Je nás tady pět nebo šest, záleží, jestli je zrovna nahoře Kuba Lauko. Samozřejmě je to pak hodně znát, můžeme si pokecat a pustit si i nějaké české písničky.

Hraje roli i vědomí toho, že pro legendy klubu jako jsou Krejčí, Bergeron nebo Marchand může být každá další sezona tou poslední?

Spousta kluků to vnímá, ale nechceme se soustředit na nějaký velký obrázek sezony a myslet hned na Stanley Cup. Sezona je dlouhá a naše soustředění je vždycky na každý další zápas. Doufejme, že to takhle bude pokračovat dál.

Mezi novináře jste přišel v dresu Kevina De Bryuneho, takže teď se soustředíte i na fotbal?

Samozřejmě, zatím jsem sledoval každý zápas mistrovství světa, kromě těch, co se hrají v pět ráno amerického času. Vzhledem k tomu, že tam nejsou Češi, tak fandím Chorvatům a Belgii, protože DeBruyneho mám rád. Fotbal celkově miluju. Doufám, že jeden z mých oblíbených týmů letošní MS vyhraje.

Světový pohár v hokeji se ale konat nebude ani za dva roky. Trápí vás to?

(povzdechne si) Už mě ani nebaví o tom mluvit. Reprezentovat svůj národ je pro nás Evropany obrovská čest, ale NHL nám to každý rok zakazuje. Můžeme jen na mistrovství světa. Už jsem z toho vážně smutný. Fotbalové mistrovství teď sleduje celý svět, je to ten největší svátek sportu. A olympiáda nebo Světový pohár by znamenaly to samé pro hokej… Myslím si přitom, že mezi hráči chceme všichni reprezentovat svou zemi, tím víc, když hrajeme tady přes oceán v Americe…

