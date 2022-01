Pasta stupňuje formu! Hattrickem ulehčil Raskovi návrat

Začátek sezony nezachytil Davida Pastrňáka v ideálním rozpoložení. V posledních dnech se ale dostává do formy, ve které ho známe. Naposledy dnes v noci zařídil třemi góly vítězství nad Philadelphií. Dva body to byly sladší než obvykle, do sestavy Bruins se totiž vrátil brankář Tuukka Rask.

Za celý prosinec jenom tři kanadské body. Mnozí už se začali ptát, co je s českým ostrostřelcem špatně. Pastrňák jim v lednu odpovídá po svém.

Rozehřívací gól proti New Jersey, pak dvoubrankové zářezy proti Tampě Bay a Washingtonu. Vrchol přišel dnes v noci, kdy sám zařídil výhru nad Letci z Philadelphie.

První gól vstřelil po pěkné a rychlé kombinaci se svými parťáky z útoku. Stačilo pár přiťuknutí a pohotová střela. Hezký gól jenom potvrdil, jak se útok, který doplňuje Taylor Hall a Erik Haula, čím dál víc sžívá.

„Odvedli jsme dobrou práci. Donutili jsme je ztratit puk a pak jsme byli dostatečně rychlí. Neřekl bych, že by jeden z nás měl puk víc než sekundu,“ popisoval onu situaci Pastrňák. „Pořád ale máme na čem pracovat. Ten gól nám určitě pomůže, byl to důkaz toho, že to začíná klapat.“

Další dva góly pak havířovský rodák přidal z přesilovek. Jako první využil křižného pasu a zavěsil do odkryté brány, podruhé ukázal svou proslulou střelu z první.

„Vypadá dobře. Je to jako u všech střelců. Jednou mu to tam spadne a chytne formu jako hrom,“ pochvaloval si formu českého útočníka jeho trenér Bruce Cassidy. „Dneska to byla jeho noc, nechme si ho to užít. Je zpátky.“

Kdo je také zpátky – a nejen obrazně, ale doslova – je finský gólman Tuukka Rask. Ten se v zápase proti Flyers vrátil do sestavy po dlouhých měsících.

„Byl to trošku nápor na emoce,“ přiznal po vítězném zápase Rask. „Před zápasy takové pocity nemívám... Dnes to bylo jiné. Podporu fanoušků jsem si užil, jsou nejlepší. Cítil jsem se jako doma.“

Rask působil jistě, předvedl pětadvacet zákroků a vypadalo to, jako kdyby ani dlouhou pauzu neměl.

„Vypadal jako starý, dobrý Tuukka,“ dodal kouč Cassidy. „Kluci za něj bojovali. Naštěstí zápas dohrál bez jakékoliv bolesti, to je dobré znamení.“

Z návratu byl pochopitelně nadšený i Pastrňák.

„Ani nevíte, jak šťastný jsem, že je zpátky,“ byl u vytržení. „Před zápasem jsem mu řekl, že dám hattrick, abych mu to ulehčil, ale nevěřil mi. Je super ho mít zpátky. Patří k mým nejlepším kamarádům, takže mi samozřejmě chyběl.“

