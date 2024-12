Parťák pro Pastu a spol.? Už v devíti dal v bostonské hale gól, co obletěl svět

Medvědi hledali výpomoc na pravém křídle. Kromě Davida Pastrňáka by totiž jen málokteré jejich "pravaso" sneslo přísnější měřítko. Nově by tam měl bruslit Oliver Wahlstrom, jedenáctka draftu 2018, kterou bezplatně pustili ke konkurenci newyorští Islanders. Talentovaný, byť aktuálně stagnující machr, co kdysi TD Garden okouzlil fenomenální trefou.

Rok 2009, 15 let zpátky.

Wahlstrom, Američan se švédským pasem, se rozjíždí ze středového kruhu proti drobnému brankáři. Sám je škvrně, je mu pouhých devět let. Vytáhne fintu, co uhrane hokejovou planetu.

O virální senzaci se postará díky nabrání kotouče na čepel, otočce o 360 stupňů s pukem na hokejce a následné střele vzduchem. Či spíše hození "černé gumy" za bezradného a zaskočeného gólmana.

"Věřil jsem si na to, protože jsem ten manévr pořád trénoval," vzpomínal Wahlstrom později, už jako mistr světa do 18 let.

"Bylo pro mě splněným snem poprvé vyjet na led arény, kde se hraje NHL, a předvést, co umím," dodal. Teď bude stejná hala jeho domovem. Po 220 zápasech za Ostrovany mění poprvé dres.

Z New Yorku, kde musel udělat místo pro navrátilce z marodky, se stěhuje do tradičního klubu, ke kterému má silný vztah.

Bruins claim Oliver Wahlstrom off waivers. Mini 1-on-1 legend is coming back home.



pic.twitter.com/bhdWzDrdbc — Matt (@BSTRONG415) December 14, 2024

Jako kluk "Black&Gold" fandil, poutu jistě neuškodil fakt, že později hrál za bostonský tým vysokoškoláků v prestižní univerzitní soutěži NCAA.

V NHL dosud marně odemyká svůj potenciál, který rodáka z Portlandu vystřelil v roce 2018 až do první rundy draftu. Šel těsně za TOP10, hned po Evanu Bouchardovi.

Maximum má skromné, 24 bodů. V této sezoně to pak od něj je ještě větší slabota. Kvartet punktů za 27 zápasů? To si říkalo o nový impuls. A Wahlstrom se dočkal.

Byl stažen z waiver-listu, tedy seznamu nechráněných hráčů. Přichází tak zdarma, navíc má přijatelnou gáži ve výši jednoho milionu dolarů a smlouvu jen do konce ročníku.

Boston neriskuje mnoho. Nikdo neříká, že je Wahlstrom zaručeně "upgrade" oproti třeba Marku Kastelicovi, ale za zmíněných podmínek jeho příchod za pokus stojí.

A teď už bude jen na něm, jestli jeho nejlepší akcí v TD Garden zůstane spektakulární trefa z dětství, nebo ne.

