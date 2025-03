Parádní gesto! Ovečkin zavolal spoluhráče, aby šli potřást rukou končícímu Fleurymu

Washington Capitals se po zápase proti Minnesotě rozhodli vzdát poctu Marc-Andrému Fleurymu, který po sezoně ukončí svou bohatou kariéru. Ačkoliv zkušený brankář tentokrát nenastoupil, jeho dlouholetý soupeř Alex Ovečkin se postaral o to, aby mu jeho tým vzdal zasloužený hold.

Po závěrečném hvizdu, když už někteří hráči Capitals zamířili do šaten, je právě Ovečkin svolal zpět na led, aby si mohli s Fleurym potřást rukou a rozloučit se s jednou z největších brankářských osobností posledních dekád. Ruský kanonýr s Fleurym prohodil pár slov a bylo znát, že si tento okamžik oba užili.

Ovečkin a Fleury spolu soupeřili dlouhých 20 let. Střetávali se nejen v základní části, ale i ve vypjatých sériích play-off během let, kdy Fleury hájil branku Pittsburghu. Nezapomenutelné byly i jejich souboje ve finále Stanley Cupu 2018, kdy Fleury už jako gólman Vegas musel přihlížet, jak Ovečkin a jeho Capitals slaví historický triumf. Pokud by se Washington a Minnesota znovu nepotkaly v letošním finále, čtvrteční duel bude jejich posledním vzájemným měřením sil.

Trenér Capitals Spencer Carbery po utkání prozradil, že gesto přišlo z iniciativy samotného Ovečkin. „Ovi už ráno říkal, že to bude pravděpodobně poslední příležitost, kdy proti Fleurymu nastoupíme, a že si zaslouží uznání za svou neskutečnou kariéru. Vždyť proti sobě odehráli tolik bitev, takže to byla hezká a zasloužená pocta,“ uvedl Carbery.

Brankář Capitals Charlie Lindgren, který je od Fleuryho o devět let mladší, využil šanci osobně mu poděkovat za inspiraci. „Měl neuvěřitelnou kariéru. Už jako kluk jsem ho sledoval a obdivoval jeho styl. Nikdy předtím jsme spolu nemluvili, tak jsem mu jen řekl: ‘Měl jsi skvělou kariéru a vždy jsem tě rád sledoval.’“

Capitals nejsou jediným týmem, který Fleurymu vzdal poctu během jeho rozlučkového turné NHL. Už několik měsíců zpět se mu podobným způsobem poklonil Montreal, jeho dětský klub, a emotivní rozloučení proběhlo i v Pittsburghu, kde Fleury strávil většinu své kariéry.

Za svou dlouhou kariéru se Fleury s Ovečkinem potkával více než s jakýmkoliv jiným hráčem. Rus mu dokázal vstřelit 28 gólů, včetně jednoho posledního 2. ledna v Capital One Areně. Fleury před zápasem s úsměvem přiznal, že je rád, že se nestal obětí Ovečkinova rekordního zásahu. „Chvíli to vypadalo, že by mohl překonat rekord zrovna proti mně. To by mě pak ukazovali v highlightových sestřizích dalších 50 let!“ smál se Fleury.

Navzdory letitým soubojům si oba vzájemně projevují obrovský respekt. „Jsem rád, že jsem měl možnost hrát v jeho éře,“ řekl Fleury v lednu. „Asi mi něco dluží za to, kolikrát jsem mu pomohl ke gólu. Ale vážně – je jedním z nejlepších a vždy mě přinutil být lepší. Byly to skvělé bitvy.“

Ovečkin na jeho adresu dodal: „Jednoznačně jeden z nejlepších brankářů historie. Byla čest proti němu hrát. Tolik bitev, tolik skvělých momentů… ať už v Pittsburghu nebo Vegas. Bude chybět.“

An incredibly classy move from Alex Ovechkin ???? https://t.co/lenUgpkWTk pic.twitter.com/H5I7TCkcUP — NHL (@NHL) March 28, 2025

