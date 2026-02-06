Panteři na dně: 8 bodů od play-off, skóre -17, 30% šance na postup. Odvrátit fiasko bude výzva

7. února 17:43Tomáš Zatloukal
Byly to dokonalé ilustrace toho, jak jsou teď hokejisté Floridy zranitelní. Scéna číslo 1: bostonští Bruins v úterý mažou dvougólový náskok úřadujících šampionů a vydřou ze zdánlivě prohraného mače bod, který se jim bude v našlapané tabulce Východní konference hodit. Florida ho jednoduše odevzdala svému přímému konkurentovi v boji o nejlepší osmičku. Povzbuzením pro svěřence Paula Maurice bylo alespoň ukončení série čtyř porážek. Vzápětí ale přišla další facka...
Scéna číslo 2: Matta Tkachuka troufale tluče Brandon Hagel v tradiční bitvě o Sluneční stát, za stavu 4:0 pro tampské Bolts. Nadšeně hecuje tribuny, přikládá pod kotel rivalitě s "Chuckym".
Perou se i další borci.
Jasný vzkaz - Nebojíme se vám, jsme ready vás tentokrát vyřadit a vzít si nadvládu nad poloostrovem zpátky. Jsme na tom daleko líp, válíme. A na naše hvězdy se nesahá! Vše totiž začalo Tkachukovým dotíráním na Nikitu Kučerova.
Konečný výsledek středeční partie? 6:1, Maurice navíc zapisuje navíc ztrátu mezi třemi tyčemi. Zraněným je Daniil Tarasov, náhradník ruské jedničky Sergeje Bobrovského.
Maurice přesto hledá pozitiva.
"Opravdu se mi líbila první třetina v našem podání. Třetí obdržený gól, ten už nás trochu ranil. A čtvrtý už vytvořil propast, která byla tak nějak nad naše síly. Ale do té doby jsem byl naším hokejem potěšen."
Vzdát se? To není jeho styl. A těžko ho vinit z toho, že by nosil úplně růžové brýle.
Florida skutečně hrála slušně, jenže pohořela v koncovce, zatímco v laufu hrající sok nekompromisně trestal chyby. I ty českého novice Mikuláše Hovorky (Hovorka prožil vysněný debut i realitu elitní ligy | NHL.CZ).
"Myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Jim se ale povedlo proměnit těch pár šancí, co měli," hodnotil partii Mackie Samoskevich. "Teď musíme začít hrát v play-off módu. Jestli chceme postoupit, musíme přejít na takovou hru," dodal.
A podotkl, že vklínit se mezi osmu, která si to na Východě rozdá o trofej prince z Walesu, bude výzva, kterou ovšem Cats mohou zvládnout.
Mohou, ne že ne. Ale ta šance není úplně obrovská. V tuto chvíli jí analytikové z The Athletic napočítali na 30 procent. Třetí zisk poháru za sebou? Tam je naděje dvouprocentní.
I když Florida ukazuje záblesky svého starého dobrého já, je to momentálně jednoduše málo.
Nestačí mít chvíli navrch v derby, když ho stejně prohrajete a navíc jindy opakovaně promrháte skvěle rozjetý duel a při jiné příležitosti, když zrovna znamenitě zachytá brankář, nejste schopni skórovat.
Těch chyb a nedůrazů v defenzívě je moc, kiksy se nevyhýbají ani těm nejzkušenějším (před pár dny to ukázal třeba Bobrovskij svým nešťastným výletem z brankoviště).
Ani Tkachukův návrat zatím nepřetavil na pohled vyčerpanou a zároveň lehkovážnou skvadru ve vítěznou mašinu. A to je problém především s ohledem na to, že senzační příběhy píšou mančafty, od kterých se to příliš nečekalo.
Jinými slovy - konkurence je opravdu široká a většina celků, které ohrožují zhmotnění snu o "threepeatu", šlape podstatně líp než Mauricova parta.
Columbus Blue Jackets? Devět výher z posledních deseti utkání. Boston? Medvědi bodovali sedmkrát za sebou. Šavle z Buffala? Od 11. prosince bodově nejúspěšnější v celé lize.
Probudilo se i Toronto, Maple Leafs třikrát v řadě vyhráli a Panteři jsou tak na dně divize.
Na Floridě věří, že větší intenzita ve hře pomůže nepříznivý vývoj sezony zlomit. Přijde vhod i olympijská přestávka, kdekdo si odpočine, doléčí se... Plusem je Anton Lundell, který je zpátky po zranění a řádí.
A o Bobrovském se ví, že umí být v klíčové okamžiky zdí. Snový by byl comeback Saši Barkova. Ale také cítíte že těch podmínek je fakt hodně?
Jestli příliš, to se teprve ukáže. Z fleku odepsat borce, co hráli tři finále v kuse, by bylo pošetilé. Obzvlášť s mazaným GM Billem Zitem v zádech. Ten klidně prodá vlastní příbuzné, jen aby zvednul akcie Cats.
A kdo jiný by měl dokázat povstat jako St. Louis Blues před lety než tahle ekipa plná válečníků a šampionů?
Je ale potřeba uznat, že i přes pár nadějných signálů působí v ročníku 25/26 floridští hokejisté křehce. A to mimořádně. Jsou zranitelní. A nikdo jim ustupovat nebude. Blíž do play-off to má nyní hned 13 klubů!
Pocit urgence je na místě.
Vsadit si na postup Tkachuka a spol.? To chce teď kuráž. Šli byste do toho vy?
