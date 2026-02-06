NHL.cz na Facebooku

NHL

Panteři na dně: 8 bodů od play-off, skóre -17, 30% šance na postup. Odvrátit fiasko bude výzva

7. února 17:43

Tomáš Zatloukal

Byly to dokonalé ilustrace toho, jak jsou teď hokejisté Floridy zranitelní. Scéna číslo 1: bostonští Bruins v úterý mažou dvougólový náskok úřadujících šampionů a vydřou ze zdánlivě prohraného mače bod, který se jim bude v našlapané tabulce Východní konference hodit. Florida ho jednoduše odevzdala svému přímému konkurentovi v boji o nejlepší osmičku. Povzbuzením pro svěřence Paula Maurice bylo alespoň ukončení série čtyř porážek. Vzápětí ale přišla další facka...

Scéna číslo 2: Matta Tkachuka troufale tluče Brandon Hagel v tradiční bitvě o Sluneční stát, za stavu 4:0 pro tampské Bolts. Nadšeně hecuje tribuny, přikládá pod kotel rivalitě s "Chuckym".

Perou se i další borci.

Jasný vzkaz - Nebojíme se vám, jsme ready vás tentokrát vyřadit a vzít si nadvládu nad poloostrovem zpátky. Jsme na tom daleko líp, válíme. A na naše hvězdy se nesahá! Vše totiž začalo Tkachukovým dotíráním na Nikitu Kučerova.

Konečný výsledek středeční partie? 6:1, Maurice navíc zapisuje navíc ztrátu mezi třemi tyčemi. Zraněným je Daniil Tarasov, náhradník ruské jedničky Sergeje Bobrovského.

Maurice přesto hledá pozitiva.

"Opravdu se mi líbila první třetina v našem podání. Třetí obdržený gól, ten už nás trochu ranil. A čtvrtý už vytvořil propast, která byla tak nějak nad naše síly. Ale do té doby jsem byl naším hokejem potěšen." 

Vzdát se? To není jeho styl. A těžko ho vinit z toho, že by nosil úplně růžové brýle.

Florida skutečně hrála slušně, jenže pohořela v koncovce, zatímco v laufu hrající sok nekompromisně trestal chyby. I ty českého novice Mikuláše Hovorky (Hovorka prožil vysněný debut i realitu elitní ligy | NHL.CZ).

"Myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Jim se ale povedlo proměnit těch pár šancí, co měli," hodnotil partii Mackie Samoskevich. "Teď musíme začít hrát v play-off módu. Jestli chceme postoupit, musíme přejít na takovou hru," dodal.

A podotkl, že vklínit se mezi osmu, která si to na Východě rozdá o trofej prince z Walesu, bude výzva, kterou ovšem Cats mohou zvládnout.

Mohou, ne že ne. Ale ta šance není úplně obrovská. V tuto chvíli jí analytikové z The Athletic napočítali na 30 procent. Třetí zisk poháru za sebou? Tam je naděje dvouprocentní.

I když Florida ukazuje záblesky svého starého dobrého já, je to momentálně jednoduše málo.

Nestačí mít chvíli navrch v derby, když ho stejně prohrajete a navíc jindy opakovaně promrháte skvěle rozjetý duel a při jiné příležitosti, když zrovna znamenitě zachytá brankář, nejste schopni skórovat.

Těch chyb a nedůrazů v defenzívě je moc, kiksy se nevyhýbají ani těm nejzkušenějším (před pár dny to ukázal třeba Bobrovskij svým nešťastným výletem z brankoviště).

Ani Tkachukův návrat zatím nepřetavil na pohled vyčerpanou a zároveň lehkovážnou skvadru ve vítěznou mašinu. A to je problém především s ohledem na to, že senzační příběhy píšou mančafty, od kterých se to příliš nečekalo.

Jinými slovy - konkurence je opravdu široká a většina celků, které ohrožují zhmotnění snu o "threepeatu", šlape podstatně líp než Mauricova parta.

Columbus Blue Jackets? Devět výher z posledních deseti utkání. Boston? Medvědi bodovali sedmkrát za sebou. Šavle z Buffala? Od 11. prosince bodově nejúspěšnější v celé lize.

Probudilo se i Toronto, Maple Leafs třikrát v řadě vyhráli a Panteři jsou tak na dně divize.

Na Floridě věří, že větší intenzita ve hře pomůže nepříznivý vývoj sezony zlomit. Přijde vhod i olympijská přestávka, kdekdo si odpočine, doléčí se... Plusem je Anton Lundell, který je zpátky po zranění a řádí.

A o Bobrovském se ví, že umí být v klíčové okamžiky zdí. Snový by byl comeback Saši Barkova. Ale také cítíte že těch podmínek je fakt hodně?

Jestli příliš, to se teprve ukáže. Z fleku odepsat borce, co hráli tři finále v kuse, by bylo pošetilé. Obzvlášť s mazaným GM Billem Zitem v zádech. Ten klidně prodá vlastní příbuzné, jen aby zvednul akcie Cats.

A kdo jiný by měl dokázat povstat jako St. Louis Blues před lety než tahle ekipa plná válečníků a šampionů?

Je ale potřeba uznat, že i přes pár nadějných signálů působí v ročníku 25/26 floridští hokejisté křehce. A to mimořádně. Jsou zranitelní. A nikdo jim ustupovat nebude. Blíž do play-off to má nyní hned 13 klubů!

Pocit urgence je na místě.

Vsadit si na postup Tkachuka a spol.? To chce teď kuráž. Šli byste do toho vy?

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Budou Ostrované po olympiádě nakupovat? Darche nemá dost

8. února 18:00

Přidá se do Triple Gold Clubu první gólman? Tři následovníky mohou mít i Jágr se Šlégrem

8. února 16:15

Dopingový trest pro Caleba Jonese. Mladší z bratrů bude pykat 20 utkání

8. února 11:46

Montreal pokukuje po centrovi. Údajně má zájem o O’Reillyho!

8. února 1:56

nhl.cz doporučuje

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

Vítej zpět, Lukáši! Dostál si skvostným výkonem vychutnal Nečase a spol.

22. ledna 9:30

Nagano 1998: Den, kdy Kanada odepsala svého Mesiáše

18. ledna 18:15

Na výměně Paláta s Hamiltonem makám každý den, hlásí GM Devils

15. ledna 9:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.