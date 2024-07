Pane BriseBois, nenastal už čas? Experti za oceánem zpochybňují jeho kroky

Portál The Hockey News se v létě zabývá jednotlivými týmy i tím, že zkoumá, kdo nemá místo v organizaci zase tak jisté, tedy někoho, na koho je vyvíjen značný tlak, aby dosáhl pozitivních výsledků nebo se vypořádal s vážnými následky. Když se pod drobnohled dostala Tampa Bay, našli experti zajímavé jméno.

Jedná se o generálního manažera Juliena BriseBoise, který se do hledáčku fanoušků Blesků dostal už v průběhu sezony, kdy nechtěl jednat se Stevenem Stamkosem, dlouholetým kapitánem a ikonou klubu.

Faktem je, že BriseBois udržuje Lightning v konkurenceschopném stavu už několik let. Za to si zaslouží uznání, ale v posledních několika sezónách se do organizace vkrádá atmosféra nejistoty, která podle THN odstartovala zejména v souvislosti s příšernou výměnou, kdy Tampa Bay poslala do Nashvillu spoustu draftových voleb za útočníka Tannera Jeannota, který už v týmu ani není.

Letos v létě BriseBois provedl v týmu ještě větší změny, když nechal kapitána a hvězdného útočníka Stevena Stamkose odejít bez jakékoliv náhrady jako volného hráče do Predators a taky poslal klíčového obránce Michaila Sergačjova do Utahu, aby nakonec podepsal lukrativní prodloužení smlouvy s křídelníkem Jakem Guentzelem.

Tento tým Bolts se tedy bude výrazně lišit od toho, na který byli fanoušci zvyklí. Pointa pro Lightning je, že jejich kádr stále může být týmem pro play off, ale v konkurenční Atlantické divizi je pravděpodobnější, že budou spíše na okraji postupu než favoritem na vítězství v divizi a v celé lize.

A pokud opravdu nejsou dost dobří na to, aby mohli konkurovat velkým favoritům ve své divizi, bude BriseBois pod silným tlakem, aby se za to zodpovídal. Kroky, které organizace dělá, jdou totiž logicky za ním.

Lightning se už neřadí mezi největší favority, nejsou v módu win-now. Na budoucnost ale také myslet nemohou, v dalším draftu vybírají v prvních třech kolech jen jednou! V následujících dvou letech pak sice mají výběry v prvních kolech, ale pokaždé jen jeden.

BriseBois je osvědčeným vítězem, ale jak jsme viděli ve většině cyklů týmů, je obzvláště obtížné neustále se držet před ostatními týmy v boji o vítězství a někdo ve vedení musí za tuto realitu zaplatit. Tomuto jádru talentů Lightning tikají hodiny a BriseBois musí přijít na způsob, jak udržet svůj tým v rozkvětu. Pokud se mu to nepodaří, může nastat čas na změnu na vrcholu pyramidy Tampy.

Share on Google+