Panarinův noční režim? Vodka, basket v garáži a tlačítkový mobil, směje se Reaves

Ryan Reaves za svou dlouhou kariéru prošel spoustou kabin, ale jen málokterý spoluhráč na něj zapůsobil tolik jako Artěmij Panarin. V podcastu Cam & Strick se bývalý bijec Rangers podělil o pár historek, které dokonale ilustrují, proč je Panarin tak oblíbený nejen kvůli tomu, co předvádí na ledě.

„Panarin byl fakt pohodář,“ vzpomínal Reaves. „Po návratu z tripu, když jsme měli volno, přijel třeba v jednu ráno. Rychle domů, vzal flašku své ruské vodky a sedli jsme si u mě ve sklepě. Pálili jsme panáky a ve čtyři ráno hráli basket.“

Kamarádství ale nezůstalo jen u panáků. Reaves popsal i Panarinovy... řekněme zvláštní technologické zvyklosti. „Nemá iPhone, nosí s sebou tlačítkový mobil,“ smál se. „My jsme měli appku, kde byl rozpis tréninků a meetingů, jenže on ji neměl. Takže každý den jsem mu musel psát, kdy máme poradu, kdy ho vyzvedávám. Byl jsem jak jeho sekretář.“

Přestože spolu strávili v Rangers jen něco přes jednu sezonu, zanechal na Reavesovi Panarin silný dojem. „Je to jeden z největších sympaťáků, co jsem poznal. On i jeho žena, fakt skromní lidi.“

A že by noční tahy s Reavesem Panarina nějak rozhodily? Ani náhodou. Právě v sezoně, kdy spolu hráli, nasbíral ruský šikula tehdejší maximum, a sice 96 bodů. A to ještě později trumfnul sezónou 2023/24, kdy zaokrouhlil výkon na úctyhodných 120 bodů.

Panarin, který má za sebou šest let v dresu Rangers, vstupuje do posledního roku svého sedmiletého kontraktu. Reaves mezitím pokračuje po putování, nově v San Jose.

