Panarin hattrickem sestřelil Tampu! Boston otočil duel s New Jersey

Devět zápasů je minulostí. Do kronik NHL se výrazně zapsal Artěmij Panarin, který dokázal na ledě Tampy vstřelit tři góly a výrazně pomohl svému týmu k vítězství. Ze zisku dvou bodů se raduje i Boston, který musel dohánět dvoubrankovou ztrátu.

WINNIPEG JETS - MINNESOTA WILD

4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Hellebuyck táhl Jets k vítězství

Minnesota neodehrála vůbec špatné utkání a dokonce si připsala i více střeleckých pokusů, velmi dobrý výkon ale znovu podal Connor Hellebuyck, který držel svůj tým nad vodou. Jets nakonec vyhráli 4:2.

Branky a nahrávky

4. Iafallo (Naměstnikov), 15. Niederreiter (Lowry), 27. Niederreiter (Morrissey, Appleton), 43. Jonsson Fjällby (Toninato, M. Barron) – 31. Hartman (M. Johansson, F. Gaudreau), 41. Boldy (Kaprizov).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 36 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 17 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:52

Filip Gustavsson (MIN) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 40:00

Marc-Andre Fleury (MIN) – 9 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 17:29



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Nino Niederreiter (WPG) - 2+0

2. Cole Perfetti (WPG) - 0+0

3. Dominic Toninato (WPG) - 0+1

BUFFALO SABRES - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:2pp. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Sabres se protrápili k vítězství

Buffalo bylo v zápase lepším týmem, nicméně dvakrát prohrávalo a muselo o zisk dvou bodů pořádně bojovat. Nakonec o všem rozhodl v prodloužení Jeff Skinner.

Branky a nahrávky

21. Quinn (Cozens, Power), 52. Mittelstadt (Benson, Samuelsson), 62. J. Skinner (Power, T. Thompson) – 20. Severson (Voronkov, Činachov), 34. Fantilli (Danforth, Sillinger).

Statistiky

Střely na bránu: 42 – 20 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 61:20

Daniil Tarasov (CBJ) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 61:20



Česká a slovenská stopa

David Jiříček (CBJ) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:04



Tři hvězdy utkání

1. Jeff Skinner (BUF) - 1+0

2. Casey Mittelstadt (BUF) - 1+0

3. Jack Quinn (BUF) - 1+0

BOSTON BRUINS - NEW JERSEY DEVILS

5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Obrat Bruins

New Jersey se na začátku druhé části dostalo do dvoubrankového vedení, to ale bylo z jeho strany všechno. Ve 26. minutě odstartoval obrat Bruins, pod který se dvěma góly podepsal i David Pastrňák.

Branky a nahrávky

26. DeBrusk (Marchand, Coyle), 33. Pastrňák (Carlo, Geekie), 36. Pastrňák (DeBrusk, McAvoy), 38. Shattenkirk (Grzelcyk, Coyle), 57. Shattenkirk (Marchand, Pastrňák) – 7. Hischier (Toffoli, J. Hughes), 22. L. Hughes (Toffoli, Bratt).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 33 | Přesilová hra: 2/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00

Vítek Vaněček (NJD) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:30

David Pastrňák (BOS) – 2+1, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:59

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:34

Vítek Vaněček (NJD) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 60:00

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:03

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:15



Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) - 2+1

2. Brad Marchand (BOS) - 0+2

3. Kevin Shattenkirk (BOS) - 2+0

FLORIDA PANTHERS - MONTREAL CANADIENS

4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Silný závěr od Panthers

Až do třetí třetiny se hrála vyrovnaná partie, ve které nebylo rozhodnuto. Panthers nicméně v posledních minutách zápasu pořádně zabrali, třikrát skórovali a rozhodli o svém vítězství.

Branky a nahrávky

25. Luostarinen (Rodrigues, Bennett), 48. Luostarinen (Ekblad, Ekman-Larsson), 56. Bennett (Ekman-Larsson), 58. Verhaeghe (M. Tkachuk, Ekblad) – 27. Caufield (Suzuki, Monahan).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 19 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (FLA) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 59:38

Jake Allen (MTL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 58:56



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:50



Tři hvězdy utkání

1. Eetu Luostarinen (FLA) - 2+0

2. Sam Bennett (FLA) - 1+1

3. Anthony Stolarz (FLA) - 18 zákroků

PITTSBURGH PENGUINS - ST. LOUIS BLUES

4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Důležité body pro Penguins

Hokejisté Pittsburghu uspěli ve druhém zápase v řadě a v tabulce se drží na kontakt s týmy před sebou. Mezi střelce se znovu společně zapsali Jevgenij Malkin a Sidney Crosby.

Branky a nahrávky

16. D. O'Connor (Malkin), 27. Malkin (Guentzel, Rakell), 45. Carter (Harkins), 59. Crosby (Guentzel, E. Karlsson) – 22. Thomas (Kyrou, Krug), 51. Kapanen.

Statistika

Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00

Joel Hofer (STL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:28



Česká a slovenská stopa

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 07:56



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) - 1+1

2. Jake Guentzel (PIT) - 0+2

3. Robert Thomas (STL) - 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK RANGERS

1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Panarin zkompletoval hattrick

Hvězdou zápasu se stal jednoznačně Artěmij Panarin, který dokázal na ledě Tampy vstřelit tři góly. Domácí měli jednoznačnou střeleckou převahu, nedokázali ji však přetavit ve vstřelené branky. Proto Rangers vyhráli jednoznačně 5:1.

Branky a nahrávky

38. Kučerov (Stamkos, Paul) – 2. Panarin (Trocheck, Lafrenière), 8. Trocheck (Trouba, Lafrenière), 39. Kreider (Trocheck, Wheeler), 52. Panarin (Trocheck), 56. Panarin (Fox, Zibanejad).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 21 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 57:58

Igor Šesťorkin (NYR) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:01



Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) - 3+0

2. Igor Šesťorkin (NYR) - 34 zákroků

3. Vincent Trocheck (NYR) - 1+3

TORONTO MAPLE LEAFS - CAROLINA HURRICANES

2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Vyrovnané utkání pro Hurricanes

V Torontu to bylo pořádné drama až do poslední sekundy. Maple Leafs se pokoušeli srovnat, Hurricanes se ale ze všech sil dokázali nakonec ubránit a slaví vítězství 3:2.

Branky a nahrávky

45. Liljegren (Domi, Giordano), 60. N. Robertson (Domi, Liljegren) – 3. Bunting (S. Aho II, Svečnikov), 34. Jarvis (Svečnikov, S. Aho II), 60. S. Aho II.

Statistiky

Střely na bránu: 27– 28 | Přesilová hra: 0/3 – 2/4 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (TOR) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:54

Pjotr Kočetkov (CAR) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:44



Tři hvězdy utkání

1. J Sebastian Aho (CAR) - 1+2

2. Timothy Liljegren (TOR) - 1+1

3. Andrej Svečnikov (CAR) - 0+2

WASHINGTON CAPITALS - NASHVILLE PREDATORS

2:3sn. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Capitals obrat nedotáhli

Nashville si v úvodních minutách zápasu vytvořil dvoubrankové vedení, ze kterého těžil až do konce zápasu. Capitals sice dokázali vyrovnat, duel však dospěl do samostatných nájezdů, ve kterých rozhodl Gustav Nyquist.

Branky a nahrávky

11. Malenstyn (Dowd, T. van Riemsdyk), 35. Ovečkin (D. Strome, Protas) – 3. Evangelista (Fabbro, Novak), 7. Josi (Nyquist, O'Reilly), rozh. náj. Nyquist.

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 36 | Přesilová hra: 5/0 – 4/1 | Trestné minuty: 11 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Hunter Shepard (WSH) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 64:54

Jaroslav Askarov (NSH) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jaroslav Askarov (NSH) – 27 zákroků

2. Hunter Shepard (WSH) – 34 zákroků

3. Alex Ovechkin (WSH) – 1+0

LOS ANGELES KINGS - EDMONTON OILERS

2:3sn. (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)

V nájezdech uspěl i Edmonton

To na ledě Los Angeles obrat k vidění byl. Kings po první třetině vedli o dva góly, Oilers nicméně dokázali ve druhé části srovnat a nakonec se muselo rozhodnout v samostatných nájezdech. V nich rozhodl během čtvrté série Derek Ryan.

Branky a nahrávky

15. Fiala (Kempe, Doughty), 19. Kempe (Kopitar, Byfield) – 26. McDavid (Nugent-Hopkins, Bouchard), 36. Draisaitl (McDavid), rozh. náj. Ryan.

Statistika

Střely na bránu: 28 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 65:00

Cam Talbot (LAK) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:41



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Derek Ryan (EDM) - 0+0

2. Connor McDavid (EDM) - 1+1

3. Adrian Kempe (LAK) - 1+1

