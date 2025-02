Pan Suomi. Granlund byl pro Finy opět osudový, jak se mu pozdával premiérový turnaj?

Jakmile přetáhne Mikael Granlund, nedávná posila Dallasu, přes hlavu dres finské reprezentace, dějí se věci! Pár příkladů?

Dva góly a zlatá asistence proti Kanadě ve finále světového šampionátu v roce 2022.

Tandem pasů na Teemu Selänneho v úspěšném boji o bronz na olympiádě v Soči (2014), kde ho zvolili i do All.-Star Teamu.

12 bodů katapultovalo staršího z bratrského dua do týmu turnajových hvězd také na MS 2016, odkud odjel se stříbrem. To on, s céčkem na prsou, přihrávkou na Sebastiana Aha zažehl semifinálovou vzpouru proti Rusům.

A pak je tu samozřejmě Ikonický gól florbalovou či snad lakrosovou fintou stejnému soupeři v semifinále mistrovství světa 2011, nezapomenutelný moment!

V Bratislavě tehdy slavil zisk premiérového titulu. S devíti body kraloval teenagerům. Granlundův manévr, ve finštině ilmaveivi (spojení slov vzduch a vlna), se dostal i na poštovní známky.

To jsou chvíle slávy. A pak tu byly i momenty, kdy byl pro Finy fatálním faktorem v opačném slova smyslu. Třeba když loni přišel o čtvrtfinále MS kvůli zbytečnému oplácení.

Od zkušeného borce selhání, navrch v roli kapitána.

Na 4 Nations Face-off byl Granlund dvousečným mečem.

Hřeje se v popředí produktivity, dělí se o čelo střelců.

Zaskočil Američany, když mazácky vybídl ke skórování Henriho Jokiharju. Získal si srdce fanoušků Finska i outsiderů, jakmile v prodloužení rozsekl severské derby se Švédskem.

Proti Kanadě dvakrát umazal vlastní holí náskok zámořské velmoci.

Jenže také neodhadl situaci ve středním pásmu, schytal náraz od Sidneyho Crosbyho a jen přihlížel, jak lídr soupeře vynáší ortel. Definitivní konec nadějí.

Turnaj navíc Granlund zakončil s mínusem v tabulce pravdy. Než dvěma trefami ztenčil čtyřgólové manko, byl u dvou kanadských branek.

Jak se mu klání národů jménem 4 Nations Face-off pozdávalo? "Je to skvělý podnik. Úroveň hokeje je ohromně vysoká, na akci se představila hromada báječných hokejistů. Pro hokej jako takový je ohromně dobře, že se něco takového uspořádalo."

Ve svém blogu pro NHL.com píše také: "Snad ti, co běžně na hokej příliš nekoukají, tyhle zápasy sledovali a viděli kumšt, rychlost, energii a všechno to nasazení a zápal. O tomhle je hokej."

K hořkému vyřazení podotkl: "Když jsem skóroval podruhé, naše naděje ožila. Dali jsme tři rychlé góly, bojovali jsme. Ale přece jen jsme tahali celý večer za kratší konec, Kanada byla o něco lepší. Pak přišel Crosbyho zásah do prázdné a byl konec..."

Teď už prý vyhlíží další měření sil těch nejlepších hokejistů proti sobě.

Na programu je už za rok, na olympiádě v Itálii. Granlund nechce chybět. A navzdory pár osudovým zaváháním je těžko představitelné, že s jeho zkušenostmi i heroickými výkony v trikotu Suomi by zůstal doma.

Obzvlášť pokud u Hvězd a případně ve svém novém působišti (v létě se může stát UFA) naváže na produktivitu z plodných, leč porážek plných časů u Žraloků ze San Jose.

Začal slibně (0+4 za 4 mače)!

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+