Pan Přemotivovaný. Kadri vyfasoval za třetí zkrat v play-off stopku na osm duelů

"Blikancem" dva roky za sebou oslabil v bitvách o Stanley Cup torontské Maple Leafs. Teď to samé Nazem Kadri předvedl v dresu Colorada. Predátorským zákrokem, přesně takovým, proti nimž NHL brojí, trefil do hlavy Justina Faulka ze St. Louis. A vyfasoval stopku na rovných osm mačů. Škraloupy z minulosti mu u disciplinárky pochopitelně nepomohly. Výše trestu koresponduje s tím, že jde o šestou suspendaci v Kadriho kariéře. První absenci má za sebou, v noci na sobotu chyběl u jednoznačného vítězství 5:1. Avs vedou v sérii už 3:0 na zápasy.

Kadri rád hraje ve vysoké intenzitě. Ctí ho zápal a nasazení, k tomu umí hrát fortelný hokej.

Jenže ve vyřazovacích bojích to pravidelně se svou chutí do hokeje přehání. Je přemotivovaný a má před očima rudo. Nejspíš to myslí dobře a chce mančaftu pomoct, snaží se "žrát led" a dohrát každičký souboj. Jenže herní situace opakovaně špatně vyhodnocuje.

Do souboje s Faulkem přijel pozdě, ze slepého úhlu a navrch trefil nic netušícího soupeře přímo do hlavy. Rozhodčí kanadského forvarda nejprve vyloučili na dvě minuty, po přezkoumání záznamu ale třicetiletého hříšníka poslali do sprch.

O tom, že stopka pro Kadriho bude mimořádně dlouhá, svědčil už fakt, že mu disciplinární komise nabídla osobní slyšení. K tomu se sahá v případech, kdy je ve hře suspendace přesahující pět partií. Výsledek tak nešokoval - osm utkání na tribuně.

Faulk skončil na marodce, datum jeho návratu je v tuto chvíli ve hvězdách.

"Byl to razantní úder do protivníkovy hlavy, jehož následkem bylo zranění. Zároveň tento zákrok předvedl hráč, co už má na kontě vícero disciplinárních trestů," uvedla NHL ve zdůvodnění Kadriho trestu.

Schopný střelec i dobrý tvůrce hry tak opět doplácí na svůj temperament a je potřetí za čtyři roky suspendován během play-off. V sestavě Colorada nahradil Kadriho pro třetí partii Carl Söderberg. Švédský dříč se uvedl asistencí.

V krajním případě se Kadri vrátí až ve finále Západní konference. Pro Laviny jde o nepříjemnou komplikaci. Ač je totiž rodák z ontarijského Londonu na bruslích občas neřízenou střelou, je mezi mantinely užitečnější než na tribuně.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+