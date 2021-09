Pan kapitán se vrací do tréninkového procesu! Toews věří, že začátek sezony stihne

Dlouhých třináct měsíců se útočník Jonathan Toews neobjevil mezi mantinely kanadsko-americké NHL. Minulý ročník musel vynechat kvůli syndromu chronické imunitní odpovědi, který je znám i pod zkratkou CIRS. Třiatřicetiletý centr, jenž jako v pořadí sedmý kanadský hokejista vstoupil do vysněného Triple Gold Clubu, se znovu zapojil do tréninkového procesu. Rád by stihl ostrý start sezony, který je pro Chicago naplánován na 13. října.

„To je můj cíl. Myslím, že musím být hlavně trpělivý. Pomalu ale jistě se vracím do tréninkového procesu, sleduji různá videa a zároveň přemýšlím o své hře. Rád bych hrál už první zápas nové sezony, ale teď se soustředím na následující dny,“ prohlásil Toews před zámořskými novináři.

Na led se ohromně těšil. Jedním dechem ale přiznává, že chvíli ještě bude trvat, aby se na něm cítil optimálně: „Stále to není stoprocentní. Pořád se mám co učit, pokud jde o zpomalení hry, herní myšlení a vyhodnocení si toho, co jsem udělal špatně. Po celou dobu budu pracovat na své kondici.“

Hvězdný útočník se zatím zúčastnil prvního z celkových tří hodinových tréninků. „Oproti minulé sezoně je to samozřejmě velký pokrok. Je dobré si to vyzkoušet a znovu se objevit v zápřahu,“ prohodil. Na ledě se objevil ve formaci s Dominikem Kubalíkem a Brandonem Hagelem.

Novou sezonu NHL načnou Jestřábi z Chicaga 13. října na ledě Colorada. Svěřenci kouče Jeremyho Collitona se musí především sehrát, během léta totiž posílili například o hvězdného brankáře Fleuryho, obránce Setha Jonese a útočníky Jujhara Khairu či Tylera Johnsona. Kádr naopak opustili David Kämpf, Adam Boqvist, Vinnie Hinostroza, Pius Suter a především hvězdný Duncan Keith.

Po Brentu Seabrookovi a Coreymu Crawfordovi je Keith třetí dlouholetou oporou týmu, která soupisku Chicaga v posledních měsících opustila. Hlavní slovo v kabině tak budou mít Patrick Kane a pochopitelně i samotný Toews. „Je velmi důležitou součástí tohoto týmu, vždyť je to náš kapitán. Už jen tím, že se na ledě objeví, předává ostatním hráčům cenné zkušenosti. Máme početnou skupinu mladých hráčů, ti se od Jonathana rozhodně mají co učit,“ ví generální manažer Stan Bowman.

Na adresu útočníka s číslem 19 na zádech záhy doplnil: „S pár kluky se v zápase ještě neobjevil. Bylo na něm vidět, že mu hokej chyběl. Nyní má opravdu skvělou náladu."

I Patrick Kane, jenž prožil další skvělý ročník, ve kterém si připsal 66 kanadských bodů v šestapadesáti zápasech, si Toewsův návrat pochvaluje: „Je už několik let v řadě obrovskou personou této organizace. Za poslední rok jsme se ale hodně změnili, takže se vlastně dá říct, že přichází do úplně nového prostředí. Alespoň já mám takový pocit. Náš tým se každý den buduje, ale díky své pracovní morálce a soutěživosti se znovu dostane nahoru.“

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+