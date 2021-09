Palát doma ukázal Stanley Cup! Vítaly ho stovky lidí, dostal klíč od města i dort

Loni to kvůli koronavirové pandemii nevyšlo, ale letos už to klaplo. Český útočník Ondřej Palát mohl doma na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku ukázat slavný Stanley Cup.

„Přivézt pohár sem do Frýdku-Místku byl můj sen. Ještě dopoledne jsem nevěřil, že pohár dorazí, Erik Černák ho musel poslat helikoptérou, protože tam měl v úterý nějaké komplikace. Jsem rád, že doletěl,“ těší Ondřeje Paláta.

Dostat Stanleyův pohár do Frýdku-Místku nebylo vůbec jednoduché. „Bylo to trošku jiné, skončili jsme pozdě, takže nebylo tolik času. Se Stanley Cupem máme jen pár hodin. V úterý ještě navíc nestihli letadlo. Erik ho měl ještě kratší čas, než měl mít, proto mi ho poslal vrtulníkem, ale užívám si to,“ libuje si třicetiletý útočník.

Toho na náměstí vítaly stovky lidí. Uprostřed pracovního dne, zatažené obloze navzdory. „Pohár ještě ukážu dětem na Polárce, a pak ho vezmu ukázat rodině a kamarádům,“ prozrazuje nejbližší plány ve společnosti ceněné trofeje.

Jak náročné bylo plánovat akci na náměstí? „Bylo to jako dvě svatby dohromady,“ směje se. „Jedna tady na náměstí s lidmi a jedna soukromá. Nebylo to úplně nejjednodušší, opět za tohle musím poděkovat Kubovi Mikulíkovi (výkonnému manažerovi HC Frýdek-Místek – pozn. red.) a panu Petru Korčovi (primátorovi Frýdku-Místku – pozn. red.),“ vzkazuje Palát.

Ten si celou akci užíval i díky rodičům a svým blízkým. „Dvakrát jsme vyhráli a rodiče tam nemohli ani jednou. Byl jsem jen se ženou a s dcerou Adélkou. Naši pohár ještě naživo neviděli a táta si na něj nesáhnul. Jsem strašně moc rád, že se Stanley Cup dostal konečně do Frýdku a můžeme to společně trošku oslavit,“ těší dvojnásobného vítěze Stanley Cupu.

Dárky pro Paláta? Klíč od města i dort

Dokázal by porovnat dvě slavná vítězství? „Jak jsme vyhráli poprvé, bylo to speciální, protože jsem to nikdy předtím nevyhrál. Byl to můj sen. Ani jsem nevěděl, jak se chovat. Byl jsem nervózní, nevěděl jsem, jak pohár zvedat. Bylo to speciální, když jsme vyhráli poprvé. Obhájit je ale ještě víc, ještě k tomu před fanoušky. Bylo to fakt super a užil jsem si to,“ usmívá se.

Na korbě otevřeného auta přivezl Stanley Cupu přímo do centra Frýdku-Místku – na náměstí Svobody, kde mu aplaudovaly stovky příznivců. Primátor města Petr Korč předal Palátovi symbolický klíč od města. „To, aby ses mohl k nám do města vrátit,“ pronesl Korč. Mimochodem klíč od Frýdku-Místku dosud získaly jen dvě osobnosti – prezident Václav Havel a výtvarnice Eliška Servátková. Z dílny frýdecko-místecké společnosti Marlenka pak obdržel i dort ve tvaru Stanley Cupu.

Právě ve Frýdku-Místku rozjel svou hvězdnou kariéru, kterou zdobí dvě výhry ve slavné NHL. „Když jsem tady začal hrát, nikdy jsem si neříkal, že budu hrát v NHL. Ani to nebyl můj sen. Vyhrát Stanley Cup bylo úplně nereálné. Myslel jsem si, že bych mohl hrát extraligu, to byl můj sen. Potom mě najednou draftovala Tampa, měl jsem pár dobrých sezon. Extraligu jsem si nikdy nezahrál, ale chodil jsem sem do Frýdku na hokeje,“ vzpomíná.

„Jsem moc rád, že Třinec, jeden z nejuznávanějších týmů v Evropě, s klubem spolupracuje a Frýdek-Místek je partnerským klubem Třince. A je tady nejlepší hokej, co byl. To si fakt moc užívám, trénuju tady s klukama, je to super,“ doplňuje.

