Padne rekord z divokých osmdesátek? Draisaitl je blízko, může obrat legendu Letců

Zatímco Connor McDavid dává svými výkony vzpomenout na báječnou sezonu 1995/96, kdy řádili Jaromír Jágr s Mariem Lemieuxem a padala spousta gólů, Leon Draisaitl jde ještě dál. Útočí na rekord, který vznikl v době, kdy NHL zažívala ty nejbláznivější výsledky a Wayne Gretzky opakovaně zdolal dvoustovku. Maximum, o které jde, ovšem v osmdesátých letech vytvořil někdo jiný. Tim Kerr, tak zní jméno někdejší elitní přesilovkové zbraně Philadelphie.

Kerra možná nenajdete v Síni slávy, ale vězte, že svého času byl skutečnou star.

Čtyřikrát za sebou dal 50 a více gólů a dodnes mu kromě plejády klubových maxim patří také šest rekordů NHL.

Dva dokládají jeho přesilovkový kumšt.

V play-off roku 1985 se mu povedlo za jedinou třetinu potrestat soupeře hned třikrát! A v následující sezoně pak v početních převahách dal neuvěřitelných 34 branek.

"Je to parádní bilance, Timovi ten rekord patří už 37 let," smeká před ním Pelle Eklund, tehdejší spoluhráč, co bral asistenci u 18 z oněch 34 branek.

Pro Daily Faceoff se Eklund pokusil porovnat Kerra s Draisaitlem. Proč právě s německým kanonýrem, mimochodem borcem, co za poslední čtyři sezony dal nejvíc gólů z celé ligy?

Protože Draisaitl je pět mačů před koncem základní části Kerrovi na dostřel.

Kdysi jsem byl v Kolíně za jistým Garrettem Kerrem. Hrál tam basket, skvěle. Jeho táta Tim to zase uměl s hokejkou. Je legendou Philadelphia Flyers. A patří mu rekord NHL v počtu přesilovkových gólů za sezonu (34).



Obere o něj Kerra Leon Draisaitl (30)? Má na to pět zápasů. — Tomáš Zatloukal (@TieZatloukal) April 4, 2023

Chybí mu čtyři přesné zásahy.

"Oba jsou typově dost odlišní. Co je ale přece jen spojuje? Samozřejmě svižná střela. A také výběr místa. Tim si uměl najít volný prostor, odkud pak zakončil. A Leon to umí také," míní Eklund.

Draisaitl samozřejmě těží z přihrávek Connora McDavida a Ryana Nugenta-Hopkinse, jeho herní inteligence a cit pro koncovku jsou ovšem na světové úrovni a činí z něj přesilovkového fantoma.

Přiblížit se Kerrovi může už v noci z úterý na středu proti LA Kings.

