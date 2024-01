Pacioretty se vrátil na scénu. Horší to ale být nemohlo, smutnil

Max Pacioretty odehrál ve středu svůj první zápas po 350 dnech, tedy téměř celý rok od chvíle, kdy si v dresu Caroliny Hurricanes podruhé přetrhl Achillovu šlachu. Zatímco Pacioretty byl na svou cestu zpět na led hrdý, z toho, jak hrál při svém sezonním debutu proti New Jersey Devils, už tak nadšený nebyl.

Pacioretty, ceněný letní podpis od generálního manažera Briana MacLellana, měl v 11:47 minutách na ledě nula gólů, nula asistencí, nula bodů a nula střel. Pacioretty dostal první trest v zápase, a to za podražení Johna Marina, což vedlo ke gólu Devils v přesilovce, který vstřelil Nico Hischier a zvýšil na 2:0 pro New Jersey.

Pacioretty byl na ledě také u gólu Dawsona Mercera ve druhé třetině, po kterém Devils vedli 3:1. "Je v tom spousta emocí," řekl Pacioretty o svém dovršení návratu. "Ale asi už to pro mě nemohlo být horší. Takže se prostě musím zlepšit."

Po podpisu smlouvy s Washingtonem začal Pacioretty v podzimních měsících sám bruslit v tréninkovém centru Capitals. Teprve nedávno, před více než dvěma týdny, se naplno zapojil do tréninku. Capitals nechali zkušeného křídelníka cestovat s týmem na výjezdy, aby se lépe sžil s týmem a jeho herní rutinou. Pacioretty sice přiznal, že neměl žádné nervy, ale prozradil, že i když tým udělal vše pro jeho přípravu, necítil se úplně ve své kůži, když poprvé nastoupil.

"Je to teď složité," dodal zkušený střelec. "Myslím, že jsem měl jeden trénink s mojí lajnou, nastalo to zrovna v době kolem Vánoc, kdy se moc netrénuje. Nechci se na to vymlouvat."

Trenér Capitals Spencer Carbery po zápase otevřeně řekl, že Paciorettyho čeká ještě dlouhý proces, než získá zpět svou dřívější formu, díky níž se stal šestkrát třicetigólovým střelcem.

"V jeho věku není snadné vrátit se do zápasů NHL, zejména proti Devils, o kterých si troufám tvrdit, že jsou jedním z nejrychlejších v lize," řekl Carbery. "Budeme na tom pracovat. Nikdy jsem nečekal, že se jen tak vrátí do sestavy a bude platným hráčem. Doufáte v to? Možná v koutku duše. Ale bude to proces, kdy se bude vracet a dostávat se do tempa."

Pětatřicetiletý Pacioretty prozradil, že v době, kdy se zotavoval ze zranění, měl myšlenky na to, že už možná nikdy nebude hrát. V Capital One Areně ho i proto tlačila celá jeho rodina.

"Hodně to pro mě znamenalo," kývnul Pacioretty. "Celý den byly moje děti natěšené, aby mě viděly na ledě. Myslím, že to svědčí o tom, co moje rodina dokázala překonat. Takže na to jsem určitě pyšný, ale na svůj výkon pyšný nejsem."

