Ovečkinův postrach s japonským jménem. Florida podepsala brankářskou posilu

26. července 16:45Tomáš Zatloukal
Dva roky, celkem čtyři miliony dolarů. Toť jsou parametry smlouvy, která odvrátila arbitráž mezi floridskými Pantery, šampiony z let 2024 a 2025, a jejich novou gólmanskou dvojkou. To právě Akira Schmid bude krýt záda dalšímu nově příchozímu Jacobu Markströmovi. V NHL už ovšem tenhle Švýcar, jemuž vybral táta jméno podle věhlasného kreslíře Torijamy, ukázal nejeden znamenitý výkon a měl by slavnějšímu Švédovi zdatně sekundovat. Kdo ví, zda si časem role neprohodí...
Své o Schmidových kvalitách ví i nejlepší šutér v dějinách slavné soutěže...
Alex Ovečkin zatím stále čeká na premiérový zásah do sítě strážené bernským rodákem, neprosadil se proti němu ani jednou z 11 střel, kterými Schmida během pěti vzájemných soubojů zaměstnal.
Ne proti každému je šestadvacetiletý čahoun, co naposledy působil ve Vegas, tak dominantní, nicméně i poslední sezona potvrdila, že na kanadskoamerickou profiligu jednoznačně má.
Možná byste to na první dobrou neřekli, nedostal se přes hranici 90 procent lapených puků, jenže při pěkném vytížení (34 mačů) měl pozitivní rozdíl mezi očekávanou a skutečnou úspěšností zákroků při hře za vyrovnaného počtu plejerů na obou stranách (0,64).
V tomto směru si vedl lépe než Markström i než Sergej Bobrovskij.
We have agreed to terms with goaltender Akira Schmid on a two-year contract.
— Florida Panthers (@FlaPanthers) July 24, 2026
???? » https://t.co/NpL6y2Xznv pic.twitter.com/OgabUsoaGn
Borec, kterého si New Jersey před osmi lety vybralo v páté rundě, nastřádal u Ďáblů a Zlatých rytířů dohromady už 82 zápasů, jen tři konkurenti z jeho draftu jsou na tom lépe. Joel Hofer, Samuel Ersson a samozřejmě Lukáš Dostál.
Uplynulou sezonu si Schmid zpestřil účastí na olympiádě, ovšem v konkurenci legendárního krajana Leonarda Genoniho dostal jen jedinou příležitost.
Oproti minulosti si díky novému kontraktu finančně polepší, naposledy bral 875 tisíc dolarů. Výhodou nového paktu je pro něj jistě fakt, že se po dvouleté službě pro Cats může stát neomezeně volným hráčem (UFA). Na druhou stranu se dostal do klubu, ze kterého se tak úplně dobrovolně neodchází.
Těžko najdete v současnosti pět, šest atraktivnějších destinací.
GM Billu Zitovi se navíc Schmid dokonale hodí do filozofie, kdy chcete mít dva podobným stylem chytající brankáře, se srovnatelnými fyzickými parametry, aby se defenzíva nemusela tolik přizpůsobovat jejich specifikům.
Společná cesta každopádně oficiálně začíná...