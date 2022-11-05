Ovečkinův hořký milník. Výprask 1:7 v zápase číslo 1500, podle trenéra to byl trapas

27. října 9:00Tomáš Zatloukal
Osmičku nosí na dresu a jako osmý hokejista v dějinách NHL o víkendu odehrál patnáctistý zápas za jediný klub. Ač si Alex Ovečkin vyslechl ovace vestoje i gratulace od pěti žijících borců, kterým se povedlo to samé (Ray Bourque, Patrick Marleau, Steve Yzerman, Shane Doan a Nicklas Lidström a pro něj namluvili vzkaz na kostku na ledem), ke spokojenosti měl daleko. Jubilejní utkání si nepochybně představoval jinak než vysokou prohrou 1:7. Ještě k tomu doma...
Ve Washingtonu se rýsovala dokonalá párty.
Jako by snad Ovečkinova kariéra měla scénáristu... V duelu s pořadovým numerem 1 500 mohl zaokrouhlit své střelecké konto na 900 branek. Dosáhnout na metu, jakou před ním nikdo nezdolal.
Na hranici, kterou možná nedobude ani nikdo po něm.
A skutečně, v první třetině snad už už zvedal ruce nad hlavu, když převezl Linuse Ullmarka. Jenže netrefil klec. "Už mě měl, načapal mě. Ale měl jsem kliku, že minul branku," oddechl si švédský kasař.
To ale byl ojedinělý výstřel... Jinak to nebyla v aréně Caps oslava, nýbrž tryzna. Domácí mančaft vůbec nestíhal a schytal nepěkný debakl 1:7.
"Je to zklamání. A podle mého je to od nás trapný výkon před vlastním publikem. Nebyli jsme dostatečně dobří v žádném z aspektů hry," byl naštvaný kouč Spencer Carbery.
Ty tam byly úsměvy, které rozdával před začátkem partie, kdy zapózoval s pozoruhodným trikem. S tím samým, co oblékli všichni hráči Capitals a prošli s ním před obří obrazovkou zachycující Ovečkina, jak rapuje.
Outfit dolaďovala nakřivo nasazená bílá kšiltovka.
Přesně jako při Ovečkinově neslavném počinu z roku 2012, kdy hostoval v klipu ruského hudebníka Saši Belji. Zmíněná trika zdobil právě záběr z videa. Povedená taškařice.
Jenže mezi mantinely to pak byla ryzí fraška.
Ovečkin na devítistý gól nedosáhl, týmový úspěch se také nedostavil, pramálo ho mohly těšit historické zápisy. Víte třeba, že je teprve druhou jedničkou draftu, co odehrála 1 500 duelů v NHL?
Přidal se k Joeu Thorntonovi.
Na závěr poznámka ke statistice z úvodu textu.
Těmi dvěma již nežijícími machry s patnácti stovkami či více starty za jediný klub jsou ikoničtí forvardi Red Wings Gordie Howe a Alex Delvecchio, který odešel letos v červenci (V Detroitu truchlí. Odešla poslední žijící hvězda).
