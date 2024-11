Ovečkinovo zranění je vážné. Utrpěl zlomeninu, zmešká minimálně měsíc

Kapitán Washingtonu Capitals Alexandr Ovečkin bude svému týmu scházet podle prvotních odhadů čtyři až šest týdnů. Informaci zveřejnili zástupci organizace ve čtvrtek večer. Podle zveřejněných informací utrpěl Ovečkin zlomeninu lýtkové kosti po kolizi s Jackem McBainem z Utahu.

Ovečkin se zranil ve třetí třetině pondělního zápasu proti Utahu, když mu do nohy najel McBain a došlo k nešťastné kolizi. Zatímco McBain byl v pořádku a v průběhu třetí třetiny ještě dostal v šarvátce vyčiněno od Toma Wilsona za zranění hvězdy Washingtonu, Ovečkin měl už po kolizi obrovské problémy se zvednout na nohy.

Špatnou zprávou pro celý tým bylo už to, že po prvotním vyšetření Washington oznámil, že Ovečkin je se svým zraněním zařazen do tzv. režimu "week-to-week", tedy že doba jeho absence se může protáhnout na řadu týdnů.

„Seděli jsme tam a říkali si: To je divné. Je to neuvěřitelné, že je skutečně zraněný,“ uvedl už ve středu během rozhovoru se zámořskými novináři Tom Wilson. To ale ještě nevěděl, o jak vážné zranění se jedná.

Alex Ovechkin is slow to get up after colliding knee-to-knee with Jack McBain. pic.twitter.com/gQNOiDMcPR — Sportsnet (@Sportsnet) November 19, 2024

Právě ve středu došlo k dalšímu vyšetření, které odhalilo pro Capitals i samotného Ovečkina doslova zlé zprávy. Zkušený střelec totiž utrpěl zlomeninu lýtkové kosti v levé noze a léčba si vyžádá podle odhadů čtyři až šest týdnů, přičemž se samozřejmě může i protáhnout.

„Je to jedna z těch věcí, které snad ani nejde věřit. On bude chybět v zápasech? Je to pro mě novinka. Jsem si jistý, že se brzy vrátí silnější než kdy dřív,“ dodal Wilson.

Novinka to ale není jen pro Wilsona, ale rovněž pro Ovečkina. Ten se po celou kariéru v NHL těšil pevnému zdraví a kvůli zraněním vynechal za 20 sezon pouhých 35 zápasů. Celkem zmeškal během celé kariéry v základní části z nejrůznějších důvodů 59 utkání.

I pokud by Ovečkin stihl návrat na dolní hranici odhadované délky absence, čekala by ho dohromady čtrnáctizápasová absence. Tolik zápasů v řadě na ledě ještě nikdy nescházel. Kvůli zlomenině lýtkové kosti přitom reálně hrozí, že se do akce vrátí až v lednu.

Devětatřicetiletý útočník prožíval doposud fantastickou sezonu. V 18 zápasech nastřílel 15 branek a přidal 10 asistencí a bylo i jeho obrovskou zásluhou, že Washington svými výkony překvapoval celou ligu.

Capitals se ale nyní musí několik týdnů bez svého kapitána obejít. V prvním utkání bez Ovečkina se pak Washingtonu nepovedlo doma vyzrát na Colorado, se kterým v noci na pátek prohrál 1:2.

Share on Google+