Ovečkinova derniéra? Nalajnovaná. Kvůli Gretzkymu balit kufry nehodlá

20. července 16:00Tomáš Zatloukal
Soupeři se s ním fotili, podávali si ruce. Kdekdo měl za to, že minulá sezona bude pro Alexandra Ovečkina labutí písní. Nestalo se, ruský veterán bude hrát dál a dokonce uvažuje, že nepřidá jen jeden ročník, ale klidně po něm další. Kdy se tedy s NHL rozloučí, není jasné. Záleží na zdraví, chuti, výkonnosti. Co ovšem platí za hotovou věc, je způsob, jakým Ovečkin definitivně opustí profesionální hokej.
Mluvil o tom už před lety a teď své plány potvrdil.
"Můj poslední zápas bude za moskevské Dynamo," řekl během mistrovství světa ve fotbale. Do USA dorazil, aby si vychutnal vrchol turnaje.
Pro Ovečkina má kdysi policejní klub vskutku mimořádný význam. Právě tam s hokejem začínal, to z jeho kabiny vyrazil v roce 2005 dobýt nejslavnější hokejovou ligu světa.
Bílomodrý dres oblékl během výluky před 14 lety, kdy nastřádal 40 bodů a smí se díky 31 startům počítat mezi držitele Gagarinova poháru. Tehdy přilákal do svého mateřského oddílu i velkého kamaráda Nicklase Bäckströma.
Výjimečného tvůrce hry, který sehrál klíčovou roli při dobývání většiny z devíti Richardových trofejí, co má Ovečkin ve sbírce. Na stadionu Dynama ukázal elitní kanonýr v roce 2018 Stanley Cup.
Jeden posun oproti minulosti tu je. Ovečkin mluví o odehrání závěrečného mače, derniéry. Jako by počítal, že se do Moskvy možná nevrátí na celou sezonu, ale třeba jen na pár partií. Možná osamocené vystoupení.
Každopádně jiná varianta, než se rozloučit jako hráč Dynama, pro něj neexistuje. Žádná nabídka ho nepřesvědčí. "Tohle není o penězích, ale o principu," říkal v roce 2020.
Uspěchat moskevský "last dance" nehodlá.
Když se ho totiž čerstvě zeptali, zda NHL náhodou nezamává hned po případném překonání Gretzkyho celkového gólového součtu za základní část a play-off (1016, historické maximum, Ovečkin je na čísle 1006), měl ráznou odpověď.
"Nejdřív musím na ten rekord dosáhnout. A pak? Víte, mám přece podepsanou smlouvu na celou sezonu. Nemohu to jen tak zabalit, to si nedovolím."
Nežene ho jen touha po střeleckých primátech. Cítí, že by se ještě jednou mohl dotknout onoho poháru, co před lety přivezl do Moskvy.