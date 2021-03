Ovečkin vystřílel výhru Capitals, Calgary zaskočilo Toronto

Sobotní noc si přichystala pět utkání. Za jednu z hlavních hvězd bude považován Alexandr Ovečkin, který vstřelil oba góly Capitals a pomohl svému týmu k vítězství 2:1 nad Rangers. Velice efektivní bylo i Calgary, které uspělo na ledě Toronta.

WASHINGTON CAPITALS - NEW YORK RANGERS

2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Ovečkin vystřílel vítězství

Ruský útočník Alexandr Ovečkin se dostává do výborné formy a začíná střílet jeden gól za druhým. Proti Rangers se postaral o obě branky Capitals a sám ve třetí třetině otočil vývoj zápasu.

Branky a nahrávky

54. Ovečkin (Kuzněcov, Schultz), 57. Ovečkin (Carlson, Chára) – 17. Panarin (Strome, Fox).

Statistické okénko

Střely na bránu: 18 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (WSH) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97%, odchytal 60:00

Alexandr Georgijev (NYR) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 59:13



Československá stopa v utkání

Vít Vaněček (WSH) - 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97%, odchytal 60:00

Jakub Vrána (WSH) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:15

Zdeno Chára (WSH) - 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:26

Richard Pánik (WSH) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 9:55

Libor Hájek (NYR) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:06

Filip Chytil (NYR) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:09



Tři hvězdy utkání

1. Vítek Vaněček (WSH) - 33 zákroků

2. Alexandr Ovečkin (WSH) - 2+0

3. Artěmij Panarin (NYR) - 1+0

MONTREAL CANADIENS - VANCOUVER CANUCKS

2:3pp. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Vancouver znovu na vítězné straně

Hokejisté Vancouveru si připsali čtvrté vítězství v řadě a pomalu se dotahují na příčky, které zaručují postup do vyřazovacích bojů. V samotném závěru sice Canucks přišli o vedení, o zisku dvou bodů ale rozhodl v prodloužení J. T. Miller.

Branky a nahrávky

5. Perry (Petry, Tatar), 60. Suzuki (Petry) – 23. Gaudette (Roussel, MacEwen), 27. Höglander (Schmidt, Boeser), 63. Miller (Hughes).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 2/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3%, odchytal 61:06

Thatcher Demko (VAN) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5%, odchytal 62:01



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:41



Tři hvězdy utkání

J.T. Miller (VAN) - 1+0

Jake Allen (MTL) - 25 zákroků

Thatcher Demko (VAN) - 29 zákroků

TORONTO MAPLE LEAFS - CALGARY FLAMES

3:4 (2:3, 1:1, 0:0)

Calgary bylo nad síly Toronta

Calgary na ledě Toronta vytěžilo z minima maximum a slaví zisk dvou bodů. Flames z osmnácti střel slavili gól hned čtyřikrát, což nakonec těsně stačilo. Smolný zápas pro Maple Leafs.

Branky a nahrávky

13. Spezza (Rielly, Simmonds), 20. Kerfoot (Bogosian, Dermott), 24. Marner – 2. Tkachuk (Nestěrov, Lindholm), 8. Ryan (Andersson, Lucic), 19. Tanev (Hanifin), 33. Giordano (Andersson, Backlund).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 18 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (TOR) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8%, odchytal 58:02

Jacob Markström (CGY) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Andersson (CGY) - 0+2

2. Derek Ryan (CGY) - 1+0

3. Alexander Kerfoot (TOR) - 1+0

SAN JOSE SHARKS - ST. LOUIS BLUES

1:2sn. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

St. Louis se v Kalifornii daří

Velice vyrovnané utkání bylo k vidění v San Jose. Domácí se v prostřední části dostali do vedení zásluhou Ryana Donata, ve třetí části však srovnal Tyler Bozak a duel nakonec došel až do samostatných nájezdů, ve kterých rozhodl Vladimir Tarasenko.

Branky a nahrávky

36. Donato (Sörensen, Hertl) – 47. Bozak (Clifford), rozh. náj. Tarasenko.

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 14 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SJS) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1%, odchytal 65:00

Jordan Binnington (STL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8%, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 15:34

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, +1 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 21:13



Tři hvězdy utkání

1. Vladimir Tarasenko (STL) – 0+0

2. Martin Jones (SJS) – 33 zákroků

3. Ryan Donato (SJS) – 1+0

LOS ANGELES KINGS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Kings neúspěšně bojovali s Vegas

Los Angeles dokázalo v průběhu zápasu smazat dvoubrankové manko, ale ani to k bodovému zisku nestačilo. Golden Knights se totiž dokázali vrátit zpátky do vedení a to si již pohlídali.

Branky a nahrávky

20. Iafallo (Kopitar, Doughty), 27. Moore (Roy, Björnfot) – 11. Pacioretty (Stone), 13. Pacioretty (Theodore, Martinez), 36. Karlsson (Marchessault, Martinez), 51. Carrier (Hague, Nosek).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 23 zákroků, 2 OG, 92% úspěšnost, odchytal 60:00

Jonathan Quick (LAK) – 29 zákroků, 4 OG, 87,9% úspěšnost, odchytal 58:20



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (VGK) – 0+1, +1 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:04



Tři hvězdy utkání

1. Max Pacioretty (VGK) - 2+0

2. Alec Martinez (VGK) - 0+2

3. Alex Iafallo (LAK) - 1+0

