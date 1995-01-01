Ovečkin sestřelil Montreal hattrickem! Další porážka pro Oilers a Maple Leafs

21. listopadu 7:20Jan Šlapáček
Během páteční noci se odehrálo celkem dvanáct zápasů a rozhodně bylo co sledovat. Jasnou hvězdou celého programu se stal Alexandr Ovečkin, který zkompletoval hattrick na ledě Montrealu a v historické tabulce kanadského bodování se posunul do první desítky.
Po slabším vstupu do sezóny se Alexandr Ovečkin začíná dostávat do své obvyklé střelecké formy a za poslední čtyři zápasy se prosadil celkem šestkrát. Dneska v noci zkompletoval na ledě Montrealu hattrick a nasměroval svůj tým k výhře 8:4. Ruský útočník se v historickém bodování posunul na desáté místo před Joea Sakica, aktuálně má na svém kontě 1643 bodů.
Trápení Maple Leafs a Oilers nebere konce. Oba týmy dokázaly v noci dotáhnout své zápasy do prodloužení, v nich ale prohrály. Toronto nestačilo na domácím ledě na Columbus, Edmonton pak selhal v Tampě.
Gólově chudé utkání se odehrálo na Floridě, které k výhře nad New Jersey stačil jeden vstřelený gól. Produktivní duel má za sebou naopak Martin Nečas, jenž si při výhře Colorada zapsal tři asistence.
Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets
2:3pp. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
35. Mermis (Tavares), 44. Tavares (Cowan, Ekman-Larsson) – 24. Voronkov (Fantilli, Werenski), 33. Fantilli (Voronkov, Werenski), 65. Fantilli (Werenski).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Joseph Woll (TOR) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 64:21
Jet Greaves (CBJ) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 64:21
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Adam Fantilli (CBJ) - 2+1
2. John Tavares (TOR) - 1+1
3. Dmitrij Voronkov (CBJ) - 1+1
Montreal Canadiens - Washington Capitals
4:8 (1:1, 2:4, 1:3)
Branky a nahrávky
16. Gallagher (Dobson, Děmidov), 28. Veleno (Matheson, Gallagher), 36. Suzuki (A. Carrier, Z. Bolduc), 46. Matheson (Caufield, L. Hutson) – 1. Ovečkin, 22. Frank (Ovečkin, D. Strome), 24. Frank (Protas, Lapierre), 35. Chychrun (Carlson), 38. Milano (Frank, Sandin), 57. Ovečkin (D. Strome), 58. Ovečkin (Carlson), 59. Milano (Frank, Lapierre).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 35 | Přesilová hra: 1/3 – 2/4 | Trestné minuty: 12 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Montembeault (MTL) – 7 zákroků, 3 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 22:50
Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 35:48
Charlie Lindgren (WSH) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 35:48
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:27
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:11
Tři hvězdy utkání
1. Alexandr Ovečkin (WSH) - 3+1
2. Brendan Gallagher (MTL) - 1+1
3. Ethen Frank (WSH) - 2+2
Detroit Red Wings - New York Islanders
0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
7. Ritchie (Šabanov, A. Boqvist), 15. Šabanov (Cizikas, Ritchie), 24. Barzal, 26. Horvat (Pulock, Heineman), 47. Šabanov (Cizikas).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 0/1 – 0/4 | Trestné minuty: 37 – 21
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 60:00
Ilja Sorokin (NYI) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Maxim Šabanov (NYI) – 2+1
2. Calum Ritchie (NYI) – 1+1
3. Ilja Sorokin (NYI) – 29 zákroků
Florida Panthers - New Jersey Devils
1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky
13. Reinhart (Forsling).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:43
Jake Allen (NJD) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 58:27
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:09
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 25:04
Tři hvězdy utkání
1. Sergej Bobrovskij (FLA) - 31 zákroků
2. Sam Reinhart (FLA) - 1+0
3. Gustav Forsling (FLA) - 0+1
Philadelphia Flyers - St. Louis Blues
3:2pp. (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
38. Abols (Tippett, Zegras), 52. Foerster (Andrae), 64. Sanheim (Konecny, Couturier) – 6. Faulk (Sundqvist, N. Walker), 13. Faulk (Neighbours, Kyrou).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 63:51
Joel Hofer (STL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 63:46
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 63:51
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:00
Tři hvězdy utkání
1. Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků
2. Rodrigo Abols (PHI) - 1+0
3. Justin Faulk (STL) - 2+0
Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers
2:1pp. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
58. Paul (Moser, Lilleberg), 62. Guentzel (D. Raddysh, Kučerov) – 2. Frederic (Draisaitl).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 21
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 61:43
Calvin Pickard (EDM) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 61:43
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:46
Tři hvězdy utkání
1. Jake Guentzel (TBL) – 1+0
2. Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků
3. Calvin Pickard (EDM) – 33 zákroků
Chicago Blackhawks - Seattle Kraken
2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Branky a nahrávky
21. Bertuzzi (Teräväinen, Nazar), 31. Teräväinen (Bertuzzi, Levšunov) – 45. Kartye (Mølgaard, Montour), 48. R. Evans (Catton, S. Wright), 58. Schwartz (Montour, Marchment).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:35
Joey Daccord (SEA) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jaden Schwartz (SEA) - 1+0
2. Brandon Montour (SEA) - 0+2
3. Tyler Bertuzzi (CHI) - 1+1
Colorado Avalanche - New York Rangers
6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Branky a nahrávky
20. MacKinnon (Nečas, Girard), 38. C. Makar (Nečas, MacKinnon), 43. Nelson (Malinski, Wedgewood), 51. MacKinnon (C. Makar, Nečas), 59. C. Makar (Drury), 60. Colton (Nelson) – 3. J. Miller (Zibanejad, Fox), 24. Edström (Carrick, Schneider), 51. J. Miller (Fox, Zibanejad).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 19 | Přesilová hra: 1/6 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 60:00
Igor Šesťorkin (NYR) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 58:49
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+3, +3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:22
Tři hvězdy utkání
1. Nathan MacKinnon (COL) - 2+1
2. Cale Makar (COL) - 2+1
3. Martin Nečas (COL) - 0+3
Utah Mammoth - Vegas Golden Knights
1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Branky a nahrávky
27. Schmidt (Cole, Keller) – 24. Eichel (Dorofejev, Theodore), 24. Hutton (Reinhardt), 37. Eichel (Bowman, Theodore), 41. Bowman (Eichel, Theodore).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 17 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00
Akira Schmid (VGK) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:03
Tři hvězdy utkání
1. Jack Eichel (VGK) - 2+1
2. Braeden Bowman (VGK) - 1+1
3. Shea Theodore (VGK) - 0+3
Vancouver Canucks - Dallas Stars
2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky
4. L. Karlsson, 15. Elias Pettersson (DeBrusk, Sherwood) – 1. Bourque (Hryckowian), 8. J. Robertson, 51. Blackwell (Faksa, Bäck), 59. Rantanen (Benn).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 24 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:32
Jake Oettinger (DAL) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:00
David Kämpf (VAN) – 0+0, 1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:20
Radek Faksa (DAL) – 0+1, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:02
Tři hvězdy utkání
1. Jake Oettinger (DAL) – 33 zákroků
2. Elias Pettersson (VAN) – 1+0
3. Jason Robertson (DAL) – 1+0
Anaheim Ducks - Ottawa Senators
2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Branky a nahrávky
34. Sennecke (C. Gauthier, Leo Carlsson), 35. McTavish (Kreider, Terry) – 17. Cousins (Jensen, Cozens), 40. Pinto (Halliday, Perron), 59. Batherson (Sanderson, Spence).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Petr Mrázek (ANA) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 57:26
Linus Ullmark (OTT) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 59:57
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:02
Petr Mrázek (ANA) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 57:26
Tři hvězdy utkání
1. Drake Batherson (OTT) – 1+0
2. Shane Pinto (IIT) – 1+0
3. Olen Zellweger (ANA) – 0+0
San Jose Sharks - Los Angeles Kings
4:3sn. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
3. Gaudette (Dellandrea, Graf), 20. Dellandrea (Graf, Orlov), 38. Kurashev (W. Smith, Celebrini), rozh. náj. Kurashev – 17. Armia, 22. Kopitar (T. Moore, Ceci), 60. Kempe (Fiala, Kopitar).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 34 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 64:42
Anton Forsberg (LAK) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 63:24
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Ty Dellandrea (SJS) - 1+1
2. Anže Kopitar (LAK) - 1+1
3. Philipp Kurashev (SJS) - 1+0
