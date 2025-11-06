Ovečkin při výhře Capitals vstřelil 900. gól v NHL! Chicago uspělo na ledě Vancouveru

6. listopadu 6:53Jan Šlapáček
Jednou z hvězd uplynulé noci je útočník Alexandr Ovečkin, kterému se povedlo pokořit milník 900 vstřelených gólů v NHL. Blýskl se i Tyler Bertuzzi, který hattrickem ve třetí třetině nasměroval Chicago k výhře ve Vancouveru.
Na začátku druhé třetiny se Alexandr Ovečkin pod pravým kruhem dostal k odraženému kotouči od zadního mantinelu a bez čekání ho bekhendem z otočky nasměroval na branku, ve které posléze skončil. Obrovská radost ruského útočníka byla podpořena celým týmem, který se vydal gól s pořadovým číslem 900 oslavit. Tento zásah se nakonec při výhře Capitals 6:1 nad St. Louis stal vítězným.
OVI BECOMES THE FIRST PLAYER TO SCORE 900 CAREER GOALS! ???? pic.twitter.com/zn9iptxmwk
— Sportsnet (@Sportsnet) November 6, 2025
Nevšední duel se odehrál ve Vancouveru. Tam po dvou třetinách platilo bezbrankové skóre, aby nakonec Chicago vyhrálo 5:2. Hrdinou duelu se stal útočník Tyler Bertuzzi, kterému se povedlo zkompletovat hattrick. Gól do prázdné branky vstřelil Connor Bedard, jenž se úspěšně vrátil do svého rodného města.
Toronto Maple Leafs - Utah Mammoth
5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Branky a nahrávky
25. Nylander (Knies, Tavares), 29. Matthews (Maccelli, McCabe), 49. Tavares (McMann, Ekman-Larsson), 56. Maccelli (Joshua, Rielly), 58. Knies (Nylander, McCabe) – 19. Carcone (Crouse), 37. Sergačjov (Simašev), 59. Guenther (Schmidt, Marino).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00
Vítek Vaněček (UTA) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 58:19
Česká a slovenská stopa

Tři hvězdy utkání
1. Matias Maccelli (TOR) – 1+1
2. Auston Matthews (TOR) – 1+0
3. John Tavares (TOR) – 1+1
Washington Capitals - St. Louis Blues
6:1 (1:0, 4:0, 1:1)
Branky a nahrávky
10. Wilson (Carlson, Chychrun), 23. Ovečkin (Chychrun), 25. Beauvillier (Chychrun), 30. Carlson (Leonard, Fehérváry), 37. Beauvillier, 49. Wilson (Sandin, T. van Riemsdyk) – 41. Toropčenko (Suter, Fowler).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 59:51
Jordan Binnington (STL) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 29:28
Joel Hofer (STL) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 30:32
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:34
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48
Tři hvězdy utkání
1. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+0
2. John Carlson (WSH) - 1+1
3. Anthony Beauvillier (WSH) - 2+0
Calgary Flames - Columbus Blue Jackets
5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky
1. Frost (Huberdeau, Coronato), 2. Coleman (Hanley, Honzek), 28. Kadri (Farabee, Andersson), 29. Klapka (Kuzněcov), 60. Backlund – 7. Marčenko (Jenner).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 43 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 42 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,7%, odchytal 59:48
Jet Greaves (CBJ) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 55:40
Česká a slovenská stopa
Samuel Honzek (CGY) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:09
Adam Klapka (CGY) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 09:53
Tři hvězdy utkání
1. Nazem Kadri (CGY) - 1+0
2. Dustin Wolf (CGY) – 42 zákroků
3. Samuel Honzek (CGY) - 0+1
Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks
2:5 (0:0, 0:0, 2:5)
Branky a nahrávky
57. Räty (P. Joseph), 59. E. Kane (Q. Hughes, Willander) – 44. Bertuzzi (Grzelcyk, Murphy), 47. Bertuzzi (Bedard, Levšunov), 48. Michejev (Donato, O. Moore), 52. Bertuzzi (Crevier, Donato), 60. Bedard (Knight).
Statistika
Střely na bránu: 45 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:45
Spencer Knight (CHI) – 43 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:04
Tři hvězdy utkání
1. Tyler Bertuzzi (CHI) – 3+0
2. Spencer Knight (CHI) – 43 zákroků
3. Evander Kane (VAN) – 1+0
Seattle Kraken - San Jose Sharks
1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Branky a nahrávky
17. Winterton (R. Lindgren, S. Wright) – 2. Celebrini (Toffoli, Klingberg), 19. Cardwell (Wennberg, J. Skinner), 32. Klingberg (W. Smith, Celebrini), 42. W. Smith (Ferraro, Celebrini), 44. Dellandrea (Graf), 44. Toffoli (Muchamadullin).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 24 | Přesilová hra: 0/6 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 43:14
Matt Murray (SEA) – 3 zákroků, 1 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 16:36
Jaroslav Askarov (SJS) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Macklin Celebrini (SJS) - 1+2
2. Will Smith (SJS) - 1+1
3. Jaroslav Askarov (SJS) – 28 zákroků
