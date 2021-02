Ovečkin překonal dalšího hráče v historické listině střelců

Pětatřicetiletý ruský útočník dokazuje už od své první sezóny v kanadsko-americké NHL, že patří mezi nejlepší hráče současnosti. Během dnešní noci si připsal už svou sedmistou devátou branku, díky které se osamostatnil na sedmé pozici v historické tabulce střelců, které už dlouhé roky kraluje Wayne Gretzky.

Alexandr Ovečkin měl před zápasem v Madison Square Garden na svém kontě 708 vstřelených branek za 1 158 odehraných utkání v základní části nejprestižnější hokejové ligy světa. Všechny zápasy zvládl odehrát v dresu Capitals, kde působí od roku 2005 a už od sezóny 2009/2010 zastává roli kapitána.

V čase 51:01 dokázal Ovečkin rozsvítit červené světlo za Igorem Šesťorkinem, což pro ruského útočníka znamenalo vstřelení gólu s pořadovým číslem 709, díky kterému se osamostatnil na sedmé pozici, kterou si do dnešní noci dělil s Mikem Gartnerem. Gartner si během své bohaté kariéry připsal 708 branek v 1 432 zápasech základní části, které odehrál do roku 1998. Shodou okolností také odehrál většinu své kariéru v dresu Washingtonu.

Nyní už je před snajprem z Washingtonu pouze šest hráčů, kteří se dokázali ve svých kariérách prosadit vícekrát než právě Ovečkin. Pokud nedojde k vážnějšímu zranění, tak ještě v této sezóně se ruský útočník posune minimálně o stupínek výše, jelikož na šestého Phila Esposita ztrácí pouze osm gólů. Při dobré střelecké fazóně by mohlo dojít také k pokoření Marcela Dionneho a Bretta Hulla, kteří na svých kontech mají 731, respektive 741 vstřelených branek. Na třetí pozici se k radosti českých fanoušků nachází Jaromír Jágr se 766 přesnými zásahy, 801 si jich připsal Gordie Howe a 894 přesných zásahů má na svém kontě Wayne Gretzky.

Alexandr Ovečkin nestárne. Ukázal to i v minulém ročníku, kdy se o korunu střelců rozdělil s Davidem Pastrňák, když si oba ve zkrácené základní části připsali 48 branek. Právě v předešlé sezóně Alex pokořil v historické tabulce střelců hned pětici velkých jmen. Jednalo se o hráče, kteří těsně nedosáhli na hranici 700 vstřelených gólů v NHL – Luc Robitaille (668), Teemu Selanne (684), Mario Lemieux (690), Steve Yzerman (692) a Mark Messier (694).

Kapitán Capitals dokázal ve své kariéře také něco, co ještě žádný z kapitánů Washingtonu nezažil. V roce 2018 mohl nad svou hlavu pozvednout Stanley Cup, což hráči týmu z hlavního města USA zažili poprvé ve své historii. Právě na tento moment těsně před nočním utkáním proti Rangers vzpomínal historicky druhý nejlepší střelec Capitals, Peter Bondra. „Znamenalo to pro mě hodně. Povedlo se to poprvé po 44 letech od založení klubu, byla za tím spousta krve, potu a slz. Byla to velká úleva.“ Ačkoliv se poslední zápas sezóny hrál ve Vegas, tak Peter Bondra byl na místě, kde prožil 14 úspěšných sezón jako hráč. „Měl jsem to štěstí, že jsem byl společně s 18 000 lidmi v Capital One aréně, když Ovečkin zvedal Stanley Cup v aréně Vegas. Byl to úžasný pocit,“ popsal Bondra.

Další branky může kapitán Capitals přidat v neděli večer, kdy se jeho tým od 18 hodin utká s Letci z Philadelphie, kde prožívá úspěšný vstup do sezóny také Jakub Voráček, který má na svém kontě tři branky a osm asistencí.

