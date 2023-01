Ovečkin míří za rekordem. Dokáže to, je si jistý Gretzky

V noci další dva góly. Ovečkin neponechává nic náhodě a jde si za svým. Není sporu o tom, že po rekordu mocně touží. Není se co divit. Většina rekordů Waynea Gretzkyho asi zůstane nepřekonaná, tenhle by ale padnout mohl. A podle legendární 99 se také tak stane.

Přelom roku zvládnul Ovečkin ve velkém stylu. Těsně před koncem minulého hattrick do branky Montrealu, v prvním zápase v novém roce dvě branky silnému Buffalu. Po sušším období jsou to opět kroky k vyrovnání Gretzkyho. Kroků k překonání ještě zbývá 87.

Samotný Kanaďan ale nepochybuje o tom, že to je otázka „kdy“ a ne „jestli“.

„Dostali jsme se do bodu, kdy je jasné, že to dokáže,“ řekl Gretzky těsně před Winter Classic, na kterém dělal televizního experta. „Vlastně jsem říkal už před rokem, že to je otázka času. Pro sport je to naprosto skvělé. Ovečkin toho pro hokej udělal strašně moc, lepšímu člověku by se to stát nemohlo.“

A ač se v souvislosti s Ovečkinem hodně spojovala politika, v zámoří to tolik neřešili. Spíše řeší další rekordy, které může v této sezoně překonat.

Sezonu má rozběhlých na neuvěřitelných 57 branek, což by znamenalo, že by šlo o jeho desátou sezonu s alespoň padesáti brankami. Momentálně je na devíti spolu s Gretzkym a Mikem Bossym.

„Ovie má společně s těmi nejlepšími střelci, které jsem kdy viděl, tedy Bretta Hulla a Mikea Bossyho, jednu výjimečnou vlastnost,“ popisoval Gretzky. „Trefuje bránu. Zní to banálně, ale mnohdy vidíte šanci, a aniž byste se naděli, puk zahučí do mantinelu. Je to o hledání správného prostoru. A na to musíte mít cit, to se naučit nejde.“

Je velmi příjemné vidět, jak se legendy sportu navzájem podporují a ženou dopředu. Stejné chování soupeře okusil i Gretzky, kdy ho tehdejší rekordman v počtu bodů Gordie Howe hnal za jeho překonáním.

„Rozhodně bych chtěl být u toho, až se to stane,“ potvrdil. „Je jasné, že teď nebudu jezdit na každý zápas. Ale až se to bude blížit, moc rád bych byl přímo u toho a osobně Alexovi pogratuloval.“

Share on Google+