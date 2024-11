Ovečkin letos nepřekoná rekord Gretzkyho, tvrdí kanadský novinář Friedman

Insider NHL Elliotte Friedman v pořadu 32 Thoughts uvedl, že si nemyslí, že je Alexandr Ovečkin letos schopen překonat rekord Wayna Gretzkyho, zdali někdy vůbec. K překonání mu chybí už jen 32 branek.

V létě vzbudilo obavy video, kde se zdálo, že má Ovečkin problémy s bruslením. Mnoho fanoušků si tehdy myslelo, že mu jednoduše došla šťáva, a že vzhledem k jeho věku bude v letošní sezóně ztrácet. Nepřispěla tomu ani minulá sezóna, kdy v některých momentech se na něm opravdu začalo podepisovat stáří. Opak se stal ale pravdou a Alexandr Ovečkin začal znovu překvapovat celou ligu svým výborným vstupem do sezóny.

Není tedy překvapením, že se jeho vydařený start stal oblíbeným tématem napříč ligou, zvláště když ve vzduchu stále visí jeho překonání rekordu za nejvíce vstřelených branek. Do těchto diskuzí se zapojil i Elliotte Friedman, insider NHL pro Sportsnet, který v pořadu 32 Thoughts uvedl:

„Víte, je mu něco přes třicet let, a to si všichni musíme uvědomit. I přesto, že se mu na začátku roku dařilo, nemyslím si, že to letos zvládne. Uvidíme na konci sezóny.“

Před pár dny ale zaznamenal Ovečkin svůj druhý více gólový zápas v této sezóně, který vedl k vítězství nad St.Louis Blues (8:1). Dal tak svůj 9. a 10. gól v sezóně (863. za kariéru pozn. redakce), díky čemuž se přiblížil Gretzkyho milníku 894 branek.

Jak poznamenal Friedman, v současné době mu k vyrovnání rekordu chybí pouhých 31 gólů, takže pokud by si teoreticky udržel svou výkonnost, mohl by jej překonat už letos.

Dokonce i sám Gretzky uznal, že Ovečkin jeho rekord překoná, ať už se tak stane v této sezóně, nebo ne. Sám přiznal, že by byl rád, kdyby se tak stalo a až nastane ten historický okamžik, bude mu fandit.

„Poslyšte, není otázkou, zda rekord překoná, ale kdy ho překoná, což je pro hokej dobře. Beru to pozitivně, on je pro náš sport už několik let důležitým hráčem, dobře pro něj.“

Capitals jsou pro mnohé překvapením, protože po průměrné minulé sezóně, kdy se sotva probojovali do play-off, jsou letos v dobré formě. Velkou zásluhu na tom má samozřejmě Great 8, který ve 14 zápasech vstřelil 10 branek a na dalších 8 nahrál. V tuto chvíli to vypadá, že se ve Washingtonu tlačí na to, aby tento rekord byl co nejdříve překonán. Zdali to bude tuto sezónu, sezónu příští, anebo se to vůbec nepovede, se teprve uvidí.

Share on Google+