Ovečkin jede dál! S Capitals podepsal na rok

2. července 18:36David Zlomek
Generální manažer Washingtonu Capitals Chris Patrick si může odškrtnout nejdůležitější úkol léta. Kapitán Alex Ovečkin se rozhodl pokračovat v kariéře a s klubem, se kterým spojil celý svůj hokejový život v NHL, se dohodl na prodloužení spolupráce o další rok.
Nová smlouva je strukturována velmi specificky. Ruský kanonýr si přijde na základní plat ve výši 1 milionu dolarů, ke kterému okamžitě obdrží podpisový bonus 3,25 milionu dolarů. Zásadní složkou kontraktu je pak masivní bonus za odehrané zápasy v hodnotě 4,75 milionu dolarů, na který Ovečkin dosáhne po odehrání pouhých 10 utkání. Průměrná roční zátěž pro platový strop (AAV) díky této struktuře činí přijatelných 4,25 milionu dolarů.
Sám útočník si před podpisem vyžádal prostor na rozmyšlenou, ale fanoušky nakonec potěšil jasným vzkazem. „Jsem zpět! Děkuji všem, že mně a mé rodině dopřáli čas k tomuto rozhodnutí,“ uvedl Ovečkin po podpisu.
Legendární střelec potvrdil, že mu nechybí motivace ani fyzická připravenost. „Jsem zdravý, miluji hokej a toužím vyhrávat. Jsem nadšený, že se mohu vrátit a připojit se ke svým spoluhráčům, abychom mohli bojovat o místo v play-off a měli šanci na úspěch. Uvidíme se v září, DC!“ dodal odhodlaně.
Generální manažer Patrick k tomu řekl: „Celá naše organizace je nadšená, že se Alex rozhodl pokračovat. Rok co rok dokazuje, že je schopen přispívat v útoku a že je i nadále hnací silou našeho týmu. Jsme nadšeni z posil, které jsme v létě získali, abychom posílili naši sestavu a zvýšili konkurenceschopnost týmu. Věříme, že náš kádr je dobře vyvážený a pomůže Alexovi vytvářet více příležitostí ke vstřelení dalších gólů. Kromě toho bude jeho přítomnost v naší šatně, zejména pro naše mladé hráče, i nadále obrovským povzbuzením a pomůže utvářet kulturu týmu v následujících letech.“