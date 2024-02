Ovečkin je v laufu! Útočí na kariérní maximum, sen o Gretzkyho rekordu ožívá

Je tepaný za politiku i figuru. Mnohé provokuje góly do prázdné (mimochodem, v těch už je od minulého týdne absolutním rekordmanem NHL). Další už jen tím, že nesleze z ledu za celou pětiminutovou přesilovku. Jenže ve světě Alexe Ovečkina na jízlivých, byť často pravdivých komentářích nezáleží. On se nestará o to, kdo si o něm co myslí. A sám, byť veřejně se nepřizná, myslí na jediné: dohnat Waynea Gretzkyho. Už mu zbývá necelá šedesátka tref.

Sen o Gretzkyho rekordu ožívá.

Proč? Ovečkin skóroval, poprvé od roku 2018, v šesti zápasech za sebou! A jediný zásah ho dělí od vlastního kariérního maxima, v ročníku 2005-06 coby nováček s ikonickým stříbrným plexi skóroval v sedmi partiích v řadě.

"Je neskutečné, kolik let se mu už daří v NHL střílet góly, stanovil zlatý standard ve skórování. Pro obrany je stále hrozbou," smeká před ním bývalý spoluhráč Ian Cole.

Jasně, "Oviemu" přeje štěstí. Naposledy mu pomohl odraz od soupeře, z přihrávky na TJ Oshieho byl gól. Ano, opět pálí o do opuštěné klece, celkem už dal 57 "empty netterů". A máte pravdu, hraje na něj celý tým. V přesilovkách i hře pět na pět.

Příhodný odraz udělal z Ovečkinovy nahrávky gól:

Mnohdy mu parťáci trefy vyloženě darují, jako před pár dny Dylan Strome.

S tím ale na moskevského rodáka nechoďte. Pro něj platí, že účel světí prostředky.

Góly mu teď přibývají historickým tempem (už jen Brett Hull a Johnny Bucyk se blýskli po 38. narozeninách sérií šesti mačů s alespoň jednou trefou), jeho věc, tedy stahování Gretzkyho náskoku, se daří.

Rekordní gól do opuštěné klece bostonských Bruins:

Že spoustu času na ledě jen prostojí a i washingtonský novinář Tarik El-Bashir, co z pochopitelných důvodů chodí po špičkách, si dovolil upozornit na jeho přístup a postavu? Taková je ale zkrátka realita a bylo naivní očekávat, že by se prošedivělý kanonýr hnal za rekordem jinak.

Náramný pas v podání Stromea a pohotové zakončení čísla 8:

Copak jste si mysleli, že se náhle stane tréninkovým maniakem, vyseká svaly a bude ho plné kluziště? Maximum pro to, aby se jednou stal nejlepším střelcem NHL, učinil jinak.

Od Capitals si vymínil slib, že mančaft zůstane konkurenceschopný a přestavba se odloží. Jinak by prý nepodepsal aktuální pětiletý pakt.

Pro trenéry, obzvlášť pak pro zelenáče Spencera Carberyho, je nedotknutelný, má jisté místo v top formacích i při soupeřově hře bez gólmana. A sám se soustředí na jediné – na střílení puků. Výchozí pozici pro nahánění slavného 99 si udělal jednoduše skvělou.

A po čerstvých trefách si na svou stranu opět získává spoustu fanoušků. Chtěli by vidět, jak rekord padne. Ať už se k němu Ovečkin prostřílí jakkoliv.

Dva z šesti gólů dal "Ovie" během aktuální šňůřy ze "své kanceláře":

Nemějme iluze, ani Hull nebyl učebnicovým příkladem profíka. Také jeho hra se časem smrskla na vyčkávání na šance. Pro Washington je nicméně přinejmenším mrzuté, že Ovečkinovy góly nevedou k výhrám. Z oněch šesti zápasů zvládli Caps jediný.

Kouč Carbery mu ale nic nevytýká, naopak hvězdného veterána chválí.

Ani v roce 2024 se nenaučili soupeři Ovečkina bránit:

"Přijde mi, že i o trochu víc bruslí než dřív. A že dává do odrazu větší sílu. Potřebujeme ho a je fajn, že se mu teď daří. Roste mu sebevědomí," povídá.

Komplimenty přidává i Oshie. "Pomáhá nám i v defenzívě, vrací se a poté zastaví tam, kde má, aby pokryl ten správný prostor." Jednomu až cuknou koutky. Stejně jako při Ovečkinových slovech: "Snažím se pomáhat mančaftu k výhrám."

Celkem třikrát uděřil devítinásobný vítěz Richardovy trofeje v přesilovce:

Nedaří se to. Protože pravda je jiná. Všichni se snaží Ovečkina dotlačit k rekordu. A momentálně mohou slavit, rezivějící brankostroj se opět rozjel.

Vskutku historicky.

Už je na vás, zda vám to s ohledem na cenu, jakou za to Washington platí, a tomu, jak je Ovečkin mnohdy laxní, imponuje, či nikoliv.

