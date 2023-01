Ovečkin, Hughes a... Konecny! Borec s českými předky válí

V poslední době to Philadelphii poměrně jde. Zatímco u jiných týmů většinou jdou použít fráze o týmovém výkonu nebo formě gólmana, u Flyers najdeme jednoho muže, který táhne celý tým. Travis Konecny hraje s velkou chutí a góly dává jako na běžícím páse.

V roce 2015 byl draftován, pak působil rok v juniorce a následně se s z něj stal právoplatný hráč NHL. Konecnyho cesta pak nabrala rychlé tempo. V Philadelphii se ihned prodral do role jednoho z nejdůležitějších útočníků.

To samé platí i v současné sezoně. Pětadvacetiletý borec hraje bez nadsázky v životní formě. V posledních deseti zápasech má dvacet bodů, což jsou čísla hodná Connora McDavida. Když vezmeme v potaz, v jakém týmu Konecny hraje, musíme jen smeknout.

„Co za tím stojí? Denní dřina,“ poradil útočník, jehož dědeček má v Česku stále příbuzné. „Teď se to ke mně i dost odráží. Skoro každý má někdy v sezoně lepší období, teď to vychází na mě. S kýmkoliv jsem hrál, tak mně pomáhal bodovat. Teď nám to prostě jde.“

Člověk by mohl namítnout, že je Konecny zbytečně skromný. Naposledy smetl hattrickem silný Washington, čímž si vylepšil sezonní bilanci na 24 branek v 36 utkáních. V poměru počtu gólů na zápas je v elitní sedmičce, až za ním jsou jména typu Ovečkin, Hughes nebo Kaprizov.

„Puky si ho hezky nachází. Ale není to náhoda. Pohybuje se ve správných místech ve správný čas. Nikdy nic nevypustí a teď je za to náležitě odměňován,“ komentoval počínání svého svěřence trenér John Tortorella.

Působivý nebyl jen hattrick samotný, ale také jeho provedení. Gól v rovnovážném počtu hráčů na ledě, v přesilovce a v oslabení. V této sezoně se stal prvním hráčem, kterému se to podařilo, v organizaci zase prvním od roku 2002, kdy se stejným úspěchem chlubil Mark Recchi.

Kromě ofenzivy je ale velmi platný i v obranné třetině. Ne nadarmo se z něj stal pravidelný účastník oslabení. „Věřím mu. Je první, na koho se podívám,“ dodal Tortorella.

Bude zajímavé sledovat, kam až Konecnyho hvězda může vystoupat. Blíží se do ideálního hokejového věku, což se naplno prosazuje i v číslech. Momentálně totiž zapisuje 1,28 bodů na zápas, což je elitní číslo. Je totiž ve vodách, kde najdeme Rantanena, Karlssona, Connora nebo Crosbyho.

