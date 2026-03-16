Ovečkin hattrickem sestřelil Utah! Pittsburgh veze výhru z Ottawy

27. března 6:18Jan Šlapáček
V noci na pátek se v zámoří odehrálo hned třináct zápasů. Z hráčů nejvíce zazářil Alexandr Ovečkin, kterému se povedlo zkompletovat hattrick na ledě Utahu.
Hattrick s pořadovým číslem 34! Alexandr Ovečkin byl na ledě Utahu při chuti a třemi góly pomohl Capitals k vysoké výhře 7:4. Dvakrát zvládl překonat Vítka Vaněčka, poslední trefu poté poslal do prázdné branky Mamutů.
Z nesmírně důležitého vítězství se radují hokejisté Pittsburghu, kterým se povedlo na ledě Ottawy uspět po samostatných nájezdech a získali dva body do vyrovnané tabulky Východní konference.
Další krok do play-off pak udělal Montreal, kterému vyšla těsná bitva s Columbusem. Canadiens v domácím prostředí vyhráli 2:1, velkou zásluhu na tom měl znovu i Jakub Dobeš.
Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets
2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky
10. Struble (Z. Bolduc, L. Hutson), 45. Z. Bolduc (J. Evans, Matheson) – 13. Severson (Jenner, Lundeström).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00
Jet Greaves (CBJ) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 58:38
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:24
Tři hvězdy utkání
1. Zachary Bolduc (MTL) – 1+1
2. Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků
3. Jayden Struble (MTL) – 1+0
Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins
3:4sn. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
5. Batherson (B. Tkachuk, Stützle), 22. Cousins (Kleven, Ullmark), 44. Batherson (Stützle, Spence) – 14. Rakell (E. Karlsson), 24. E. Karlsson (Rakell, Kindel), 42. Rakell (E. Karlsson, Rust), rozh. náj. Kindel.
Statistika
Střely na bránu: 29 – 38 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 65:00
Stuart Skinner (PIT) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Drake Batherson (OTT) - 2+0
2. Erik Karlsson (PIT) - 1+2
3. Linus Ullmark (OTT) - 35 zákroků
Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken
3:4pp. (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
18. Cirelli (Hagel, D'Astous), 26. Guentzel (D. Raddysh, D'Astous), 31. Perry (Guentzel, Kučerov) – 16. Montour (Gaudreau, Mølgaard), 19. Kakko (Stephenson, McMann), 24. McMann (Kakko, Larsson), 63. Montour (S. Wright, Catton).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 19 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 13 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 62:44
Philipp Grubauer (SEA) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 62:44
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:37
Tři hvězdy utkání
1. Brandon Montour (SEA) - 2+0
2. Jake Guentzel (TBL) - 1+1
3. Bobby McMann (SEA) - 1+1
Florida Panthers - Minnesota Wild
2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Branky a nahrávky
41. M. Tkachuk (Forsling, Bennett), 59. Ekblad (S. Jones, M. Tkachuk) – 23. M. Foligno (Trenin, Petry), 39. Hartman, 60. Eriksson Ek (Faber).
Statistiky
Střely na bránu: 20 – 50 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniil Tarasov (FLA) – 47 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94,0 %, odchytal 58:10
Jesper Wallstedt (MIN) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:50
Tři hvězdy utkání
1. Joel Eriksson Ek (MIN) - 1+0
2. Daniil Tarasov (FLA) - 47 zákroků
3. Matthew Tkachuk (FLA) - 1+1
New York Islanders - Dallas Stars
2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky
5. Horvat (Heineman, M. Schaefer), 43. Ritchie (M. Schaefer, Pulock) – 58. Duchene (Benn, Harley).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,1 %, odchytal 60:00
Jake Oettinger (DAL) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 56:51
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:51
Tři hvězdy utkání
1. Ilja Sorokin (NYI) - 26 zákroků
2. Matthew Schaefer (NYI) - 0+2
3. Bo Horvat (NYI) - 1+0
Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks
5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Branky a nahrávky
1. Bump (Dvorak), 3. Couturier (Glendening), 26. Barkey (Zegras, Tippett), 33. Cates (Mičkov, Bump), 40. Dvorak (Tippett, Cates) – 32. Bedard (Frondell, Crevier).
Statistika
Střely na bránu: 41 – 26 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Ersson (PHI) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:49
Spencer Knight (CHI) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Samuel Ersson (PHI) - 25 zákroků
2. Christian Dvorak (PHI) - 1+1
3. Jamie Drysdale (PHI) - 0+0
St. Louis Blues - San Jose Sharks
2:1pp. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
38. Dvorský (Holloway, Snuggerud), 65. Holloway (Broberg) – 46. Wennberg (Eklund, Sherwood).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 21
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96 %, odchytal 64:57
Jaroslav Askarov (SJS) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 29:02
Alex Nedeljkovic (SJS) – 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 35:51
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:08
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Holloway (STL) - 1+1
2. Joel Hofer (STL) - 24 zákroků
3. Logan Mailloux (STL) - 0+0
Nashville Predators - New Jersey Devils
2:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Branky a nahrávky
32. R. Schaefer (Svečkov, Hague), 33. Stamkos (Evangelista) – 19. Bratt (J. Hughes, Siegenthaler), 30. Hischier (Bratt, Nemec), 55. Hischier (J. Hughes, Bratt), 60. Meier (C. Brown, Siegenthaler).
Statistika
Střely na bránu: 18 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 26 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:18
Jacob Markström (NJD) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:18
Tři hvězdy utkání
1. Jack Hughes (NJD) - 0+2
2. Nico Hischier (NJD) - 2+0
3. Steven Stamkos (NSH) - 1+0
Winnipeg Jets - Colorado Avalanche
2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky
10. Scheifele (Connor, Morrissey), 50. Scheifele (Perfetti, Vilardi) – 18. Drury (Malinski, Kelly), 41. MacKinnon (Kadri, Nečas), 44. MacKinnon (Lehkonen, Landeskog).
Statistiky
Střely na bránu: 24 – 35 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 15 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:53
Mackenzie Blackwood (COL) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:20
Tři hvězdy utkání
1. Nathan MacKinnon (COL) – 2+0
2. Mark Scheifele (WPG) – 2+0
3. Jack Drury (COL) – 1+0
Utah Mammoth - Washington Capitals
4:7 (3:1, 0:2, 1:4)
Branky a nahrávky
14. Guenther (Keller, Sergačov), 17. Guenther (Keller, Sergačov), 20. L. Cooley (Schmaltz, Sergačov), 49. Weegar (Keller, Kerfoot) – 3. Mirošničenko (Lapierre, Chychrun), 26. Ovečkin (Sandin, Fehérváry), 32. Ovečkin (D. Strome, T. van Riemsdyk), 43. Beauvillier (C. Hutson, McMichael), 47. Sandin (Beauvillier), 50. Mirošničenko (Chychrun), 60. Ovečkin (D. Strome).
Statistika
Střely na bránu: 40 – 25 | Přesilová hra: 2/4 – 1/3 | Trestné minuty: 50 – 32
Kdo se postavil do brankoviště?
Vítek Vaněček (UTA) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 49:54
Karel Vejmelka (UTA) – 1 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 07:17
Logan Thompson (WSH) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Vítek Vaněček (UTA) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 49:54
Karel Vejmelka (UTA) – 1 zákrok, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 07:17
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:52
Tři hvězdy utkání
1. Alexandr Ovečkin (WSH) - 3+0
2. Dylan Guenther (UTA) - 2+0
3. Ivan Mirošničenko (WSH) - 2+0
Calgary Flames - Anaheim Ducks
2:3pp. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
22. Coleman (Farabee, Määttä), 48. Gridin (Määttä, Coronato) – 24. Granlund, 57. Granlund (Leo Carlsson, Carlson), 65. Granlund (Carlson, C. Gauthier).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Devin Cooley (CGY) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 64:59
Ville Husso (ANA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 64:59
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 9:59
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:52
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:33
Tři hvězdy utkání
1. Mikael Granlund (ANA) – 3+0
2. Olli Määttä (CGY) – 0+2
3. Devin Cooley (CGY) – 30 zákroků
Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers
3:4pp. (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
25. Stone (Eichel, Barbašov), 35. Stone, 47. Barbašov (Dorofejev, Theodore) – 12. Savoie (McDavid, Bouchard), 28. McDavid (Podkolzin, Ekholm), 37. Hyman, 64. Bouchard (McDavid).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 62:20
Connor Ingram (EDM) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 63:10
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:44
Tři hvězdy utkání
1. Evan Bouchard (EDM) - 1+1
2. Mark Stone (VGK) - 2+0
3. Ivan Barbašov (VGK) - 1+1
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings
0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
18. Laughton (Byfield, T. Moore), 22. T. Moore (M. Anderson, Laferriere), 40. Panarin (Kempe), 58. Byfield (M. Anderson, Doughty).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 38 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 39 – 29
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 56:48
Darcy Kuemper (LAK) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:07
Tři hvězdy utkání
1. Quinton Byfield (LAK) - 1+1
2. Kevin Lankinen (VAN) - 34 zákroků
3. Trevor Moore (LAK) - 1+1