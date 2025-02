Ovečkin, fantom prázdných branek. Má na to neskutečný čich, říká trenér

Alexander Ovečkin si v úterý připsal 878. gól kariéry, když trefil prázdnou branku Floridy. Šlo už o jeho 63. gól do prázdné klece, což jen rozvířilo debaty o tom, zda mu Capitals tyto šance „přihrávají“ kvůli honbě za Gretzkyho rekordem. Trenér Spencer Carbery ale má jasno: Ovečkin si místo v těchto situacích zaslouží.

„Má neuvěřitelnou schopnost číst hru,“ řekl Carbery po středečním tréninku. „Lidé se ptají, proč tam je. Nepatří mezi specialisty na oslabení, není defenzivní hráč. Ale ve hře pět na šest jsou i jiní ofenzivně ladění hokejisté, kteří mají obrovskou hodnotu právě díky své inteligenci.“

Ačkoliv Ovečkin není hráčem, kterého byste běžně viděli v defenzivních situacích, jeho přehled mu umožňuje být efektivní i při hře bez brankáře soupeře. „Musí být opatrný, nesmí vyrazit dopředu příliš brzy, ale umí předvídat vývoj hry. To ho dělá tak úspěšným,“ dodal kouč.

Přestože Ovečkin patří v této disciplíně mezi nejlepší, není letos ligovým lídrem. Tím je Mikko Rantanen, který už dal sedm gólů do prázdné branky. Carbery v tom nevidí nic neobvyklého. „Rantanen také nehraje oslabení, ale je to skvělý hráč s vysokým hokejovým IQ. To samé platí pro Ovečkina,“ vysvětlil.

Podle Carberyho se ruský kanonýr navíc přizpůsobuje situaci. „Hodně se o tom spolu bavíme. Když je zápas na hraně, musí být chytrý, držet se struktury a hrát správně. A s tím nemá žádný problém. Proto ho tam posílám.“

Ovečkin je na cestě k překonání Gretzkyho rekordu, ale některé hlasy mu vyčítají, že prázdné branky mu pomáhají přifouknout statistiky. Carbery však takové spekulace odmítá.

„Můžete říkat, co chcete o rekordu a prázdných brankách,“ řekl. „Ale pak bychom mohli mluvit i o tom, kolik měl Gretzky takových gólů, nebo jaké věci brzdily Ovečkina – od výluk až po pandemii. Dá se na to dívat z různých úhlů, ale faktem je, že každý gól v NHL je těžké dát. A prázdná branka na tom nic nemění.“

