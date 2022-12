Ovečkin atakuje Gordieho Howea. Zkrotí bostonští Medvědi Pantery?

Nový týden přináší várku osmi zápasů toho nejlepšího světového hokeje. Alexandru Ovečkinovi schází jedna trefa na vyrovnání počtu gólů Gordieho Howea, jeho Washington doma hraje s Detroitem. Na domácím ledě se představí nejlepší tým letošní sezóny Boston a přivítá obhájce Prezidentovy trofeje, Pantery z Floridy.

Boston je momentálně nejlepším týmem NHL. Svou pozici se pokusí ještě zvýraznit na domácím ledě proti Floridě, která se naopak trápí. Obhájce Prezidentovy trofeje je mimo postupové příčky, takže cíl je jasný, prodrat se právě na pozice zaručující účast v play-off.

Týmové produktivitě Medvědů vévodí český útočník David Pastrňák, jenž nasbíral 42 kanadských bodů. Očekává se jeho souboj s Matthewem Tkachukem, který nasbíral pouze o tři body méně. Tato americká posila se zatím Panterům vyplácí, jenže svými výkony zatím nedokáže strhnout i ostatní spoluhráče.

Velkým trápením je sezóna pro Modrokabátníky z Columbusu. Svěřenci kouče Larsena jsou nejhorším týmem celé Východní konference, aktuálně drží sérii tří porážek v řadě. Přerušit ji nebude vůbec jednoduché, protože doma přivítají Dallas, jemuž se zase daří nad očekávání, druhé místo Západní konference budiž toho důkazem.

Alexandr Ovečkin může v historických tabulkách vyrovnat druhého nejlepšího střelce NHL Gordieho Howea, stačí mu jediná trefa. Pokusí se ji vsítit na domácím stadiónu Detroitu. Rudá Křídla se potřebují chytit, neboť odcházela jako poražená v posledních pěti případech, kvůli čemuž vypadla z postupových pozic.

Do akce míří i dvojice nejproduktivnějších hráčů letošního ročníku. Ano, tušíte správně, řeč je o Connoru McDavidovi a Leonu Draisaitlovi. Jejich Edmonton jede do USA, kde poměří síly s Nashvillem. Predátoři prohráli šestkrát za sebou, favorit je tedy jasný.

Obhájce titulu z Colorada zatím nenachází formu z konce uplynulé sezóny. Důvodem může být absence kapitána Gabriela Landeskoga a posledních zápasů se neúčastnil ani Nathan MacKinnon. Bez dvou opor Bednarova družina plánuje znepříjemnit cestu z Denveru zpět do New Yorku hráčům Islanders.

Arizona vs. Montreal, souboj dvou týmů, jejichž postup do play-off by se rovnal velkému překvapení. Ani v jednom případě této skutečnosti nic nenasvědčuje. Kojoti mají v Centrální divizi pod sebou pouze přestavbou procházející Chicago, Montreal okupuje v Atlantické divizi poslední místo.

Západní konferenci kralují Zlatí Rytíři. Vegas zabojuje o odpuštění vlastních fanoušků po domácím nezdaru s Islanders. Konkurent ovšem není lehkého kalibru. Šavle z Buffala vyhrály třikrát v řadě a bezpochyby si dělají zálusk i na čtvrtý zářez.

Program uzavře utkání mezi Vancouverem a St. Louis. Jedná se o bitvu tabulkových sousedů, a sice desátého a jedenáctého týmu Západu. Favorita tedy hledat těžko, rozhodovat mohou maličkosti. Důležitou roli může hrát i rozpoložení, přičemž v lepším jsou určitě Bluesmani, kteří ovládli předešlá tři klání, zatímco Kosatky naposledy utržily na domácím ledě nepříjemnou porážku 1:5 od Winnipegu.

