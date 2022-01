Ottawský tahoun má po sezoně, Buffalo je bez brankářů. Utkání hvězd si zahraje Tkachuk

Následek ataku buffalského brankáře Aarona Della na ottawského útočníka Drakea Bathersona? Nejproduktivnější Senátor si při pádu a následném nárazu do mantinelu podvrtl kotník a s nepěkným výronem bude mimo hru nejméně dva měsíce. "Jestli uvidíme Bathersona do konce sezony na ledě? To je nepravděpodobné," píše zámořský web The Sault Star. Dell si za nebezpečný faul odpykává suspendaci na tři mače, Šavle jsou kvůli tomu bez gólmanů.

Už když odjížděl v předklonu z ledové plochy, bylo jasné, že je zle.

Batherson nemohl došlápnout na levou nohu, přenést na ni váhu. Následné vyšetření potvrdilo zranění kotníku. Kdekdo by byl v podobné situaci pořádně kyselý, třiadvacetiletý fovard ale ukázal nadhled.

Když za ním přišel po zápase s Buffalem ottawský kouč D.J. Smith, pověděl mu: "Je to k vzteku, přijdeš o All-Star Game." Batherson odvětil: "Tyler Ennis nasázel hattrick, to byla paráda." Nemyslel na sebe, ukázal se jako týmový hráč.

S mančaftem se snaží žít i teď, při posledním tréninku se dobelhal aspoň na střídačku, aby své parťáky podpořil. "Drake je prostě takový, je to opravdu skvělý kluk. Zajímá se o ostatní, mužstvo je u něj na prvním místě. Bude nám na ledě chybět," míní Smith.

Toho po Bathersonově zranění trochu nadzvedla ze židle otázka o případném trestu pro Della. "Je mi úplně jedno, co s ním bude, jediné, na čem mi záleží, je Drakeův zdravotní stav." Dellův zákrok se mu každopádně nepozdával: "Navrch to neudělal poprvé."

Bathersona, autora 34 bodů v 31 partiích, nahradí v Utkání hvězd kapitán Sens Brady Tkachuk. Logická volba, ostatně kurážný Američan byl na seznamu hráčů, pro které mohli fanoušci do pondělí hlasovat v rámci kategorie "Last men in".

Mimochodem, Dell svým manévrem dostal Sabres do úzkých. Ti v tuto chvíli – i kvůli zařazení Michaela Housera na koronavirový protokol – nemají podepsaného jediného maskovaného muže, co by za ně mohl nastoupit. Přitom dnes hrají s Arizona Coyotes.

Trochu zoufalou nadějí je, že se rozhodne nastoupit jeden z marodů, co se už vrátili k tréninku: Craig Anderson či Dustin Tokarski.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+