NHL.cz na Facebooku

NHL

Ottawa vykradla Madison Square Garden! Rangers měli pouze devět střel

24. března 6:34

Jan Šlapáček

V noci na úterý se hrálo pouze v Madison Square Garden, kde toho fanoušci Rangers moc pěkného neviděli.

Domácí hokejisté byli téměř celý zápas zavření před svojí brankou a bránili se silnému tlaku Senators, kteří se v posledních týdnech pořádně rozjeli a pokouší se na poslední chvíli procpat do play-off.

Rangers si za šedesát minut hry připsali pouhých devět střel na branku, i tak se ale až do závěrečného hvizdu drželi ve hře o body. Ottawa své převahy totiž nevyužila a nakonec vyhrála pouze 2:1. Igor Šesťorkin si připsal jednatřicet úspěšných zákroků.

New York Rangers - Ottawa Senators
1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky
48. Sheary (Kartye, M. Robertson) – 7. Pinto (Giroux, Spence), 27. Foegele (Eller).

Statistika
Střely na bránu: 9 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 1/7 | Trestné minuty: 16 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 58:09
James Reimer (OTT) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:50

Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 08:28

Tři hvězdy utkání
1. Warren Foegele (OTT) - 1+0
2. Shane Pinto (OTT) - 1+0
3. Igor Šesťorkin (NYR) - 31 zákroků

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Přeskočil Modana i Ciccarelliho, dominuje celé lize. Dallas našel přesilovkového kata

24. března 17:00

Ošklivé zranění gólmana? Kabina Toronta si do něj spíš rýpla: Víc schovej bradu!

24. března 15:56

Hokejový maratonec v šatně Panthers. Maurice přepíše dějiny vedle nesmrtelného Bowmana

24. března 12:00

Pozor na jazyk! McDavid musel žehlit své výroky, nechtěně se dotkl trenérů

24. března 10:00

nhl.cz doporučuje

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.