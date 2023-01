Ottawa šesti góly zničila Toronto, Rangers si poradili s Vegas

Obrovské vítězství slaví hokejisté Ottawy, kteří dokázali vyhrát na ledě silného Toronta vysoko 6:2. Skvěle si v noci počínali i Rangers, kteří vyzráli na Golden Knights.

NEW YORK ISLANDERS - DETROIT RED WINGS

2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Čisté konto pro Sorokina

Nepříliš záživné utkání se hrálo na ledě Islanders. Domácí tým dokázal vyzrát na Red Wings a vyhrál 2:0. Skvěle si vedl Ilja Sorokin, který pochytal všech třiadvacet střel soupeře.

Branky a nahrávky

25. Lee (Palmieri, Nelson), 45. Nelson (Palmieri, Pulock).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 23 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) - 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:54

Magnus Hellberg (DET) - 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 56:40



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (DET) - 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:02

Dominik Kubalík (DET) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:28



Tři hvězdy utkání

1. Ilja Sorokin (NYI) - 23 zákroků

2. Brock Nelson (NYI) - 1+1

3. Kyle Palmieri (NYI) - 0+2

FLORIDA PANTHERS - LOS ANGELES KINGS

3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Tvrdá prohra pro Panthers

Florida se začíná dostávat do velkých problémů a vypadá to, že se letos do vyřazovacích bojů nedostane. Panthers byli v noci proti Kings jednoznačně aktivnějším týmem, jeden gól jim však na Los Angeles chyběl. Celek z Kalifornie vyhrál těsně 4:3.

Branky a nahrávky

34. Lomberg (Cousins, E. Staal), 37. Montour (M. Tkachuk, Verhaeghe), 60. Verhaeghe (M. Tkachuk, Barkov) – 14. Kopitar (Byfield, Kempe), 18. Kempe (Lizotte), 30. Arvidsson (M. Anderson, Danault), 59. M. Roy.

Statistika

Střely na bránu: 48 – 33 | Přesilová hra: 0/5 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (FLA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 58:07

Pheonix Copley (LAK) – 45 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:21



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:29



Tři hvězdy utkání

1. Adrian Kempe (LAK) - 1+1

2. Ryan Lomberg (FLA) - 1+0

3. Pheonix Copley (LAK) - 42 zákroků

TORONTO MAPLE LEAFS - OTTAWA SENATORS

2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Senators zničili Toronto

Ottawa odehrála na ledě Toronta skvělé utkání a připsala si vysoké vítězství. Senators dali svému rivalovi šest gólů a vyhráli jednoznačně 6:2. Maple Leafs budou chtít na tento duel rychle zapomenout.

Branky a nahrávky

8. Joe. Anderson (Kerfoot, Holl), 23. Nylander (Tavares, Marner) – 2. Chabot (Stützle, Brännström), 21. B. Tkachuk (Hamonic, Stützle), 30. Brassard (Giroux, Sanderson), 37. Batherson (Pinto), 44. B. Tkachuk, 55. Giroux.

Statistika

Střely na bránu: 33 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 28 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 60:00

Anton Forsberg (OTT) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:51



Tři hvězdy utkání

1. Brady Tkachuk (OTT) - 2+0

2. Tim Stützle (OTT) - 0+2

3. Claude Giroux (OTT) - 1+1

CAROLINA HURRICANES - SAN JOSE SHARKS

5:4pp. (1:1, 0:0, 3:3 - 1:0)

Carolině vystřílel výhru Nečas

Hrdinou zápasu se stal český útočník Martin Nečas. Český útočník srovnal dvanáct sekund před koncem a následně rozhodl prodloužení! Sharks vedli necelé dvě minuty do konce o dvě branky, nakonec ale mají pouze bod.

Branky a nahrávky

18. de Haan (Coghlan, Kotkaniemi), 41. S. Aho II (Noesen), 59. S. Aho II (Teräväinen, Chatfield), 60. Nečas (A. Svečnikov, S. Aho II), 61. Nečas (A. Svečnikov) – 16. Lindblom (J. Svečnikov, Lorentz), 47. Bonino (Eyssimont), 52. Eyssimont (Sturm, Ferraro), 59. Ferraro (Eyssimont).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:25

James Reimer (SJS) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 60:55



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 2+0, +2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 00:00

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:35



Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) - 2+1

2. Martin Nečas (CAR) - 2+0

3. Calvin de Haan (CAR) - 1+0

NEW YORK RANGERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Rangers zdolali Vegas

Celek z Manhattanu se vrátil na vítěznou vlnu. Rangers byli hodně aktivní a ze čtyřiceti střel se prosadili hned čtyřikrát. Skvěle navíc zachytal Jaroslav Halák, jenž inkasoval pouze jednou ze čtyřiatřiceti střel.

Branky a nahrávky

17. Kreider (Trocheck), 20. Trocheck (Goodrow, R. Lindgren), 55. Chytil (B. Schneider, Harpur), 59. Vesey (B. Schneider) – 25. Kessel (W. Carrier, W. Karlsson).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (NYR) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00

Adin Hill (VGK) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:28



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:39

Jaroslav Halák (NYR) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Jaroslav Halák (NYR) - 33 zákroků

2. Vincent Trocheck (NYR) - 1+1

3. Chris Kreider (NYR) - 1+1

DALLAS STARS - NEW JERSEY DEVILS

2:3pp. (2:0, 0:2, 0:0 - 0:1)

Devils uspěli v prodloužení

Vyrovnaná bitva mezi Stars a Devils dokráčel za stavu 2:2 až do prodloužení, které však příliš dlouho netrvalo. Po dvaceti sekundách vystřelil New Jersey vítězství Jack Hughes.

Branky a nahrávky

11. Dellandrea (Ja. Benn, W. Johnston), 17. Hintz (Heiskanen, Pavelski) – 22. J. Hughes (Hamilton), 24. Wood (Bastian, Severson), 61. J. Hughes (Bratt, Hamilton).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:20

Vítek Vaněček (NJD) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:20



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:12

Vítek Vaněček (NJD) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:20

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:55

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:27



Tři hvězdy utkání

1. Vítek Vaněček (NJD) - 33 zákroků

2. Miro Heiskanen (DAL) - 0+1

3. Jack Hughes (NJD) - 2+0

SEATTLE KRAKEN - CALGARY FLAMES

2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Calgary napravilo včerejší výpadek

Včera v domácím prostředí Calgary prohrálo s Chicagem, dneska si připsalo cenné vítězství na ledě Seattlu. Flames hráli velmi aktivně a po zásluze vyhráli 5:2. Skvěle zachytal i Dan Vladař.

Branky a nahrávky

6. Hayden (Borgen, Sprong), 51. Tolvanen (Bjorkstrand, A. Larsson) – 8. E. Lindholm (Toffoli, Dubé), 14. Toffoli (Coleman, E. Lindholm), 20. Zadorov (E. Lindholm, Weegar), 52. Hanifin (Backlund, Coleman), 59. Coleman (Mangiapane, Zadorov).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 38 | Přesilová hra: 0/5 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 59:38

Daniel Vladař (CGY) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Daniel Vladař (CGY) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Elias Lindholm (CGY) - 1+2

2. Tyler Toffoli (CGY) - 1+1

3. Eeli Tolvanen (SEA) - 1+0

VANCOUVER CANUCKS - COLUMBUS BLUE JACKETS

5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Horvat režíroval výhru Canucks

Útočník Bo Horvat si připsal proti Columbusu čtyři asistence a byl hlavním důvodem, proč se Canucks radovali z vítězství. Vancouver porazil Blue Jackets na svém ledě 5:2.

Branky a nahrávky

2. E. Pettersson (Horvat), 14. Q. Hughes (J. Miller, Horvat), 20. Michejev (Boeser, Horvat), 49. Joshua (Horvat, Boeser), 53. E. Pettersson (J. Miller, Q. Hughes) – 3. Marčenko (A. Boqvist, Laine), 57. Marčenko (Jenner, J. Gaudreau).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 26 | Přesilová hra: 2/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Collin Delia (VAN) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00

Joonas Korpisalo (CBJ) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 59:27



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Bo Horvat (VAN) - 0+4

2. Elias Pettersson (VAN) - 2+0

3. Quinn Hughes (VAN) - 1+1

