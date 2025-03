Ottawa jako jo-jo. Play-off? Letos už nemáme žádnou výmluvu, říká Tkachuk

Ottawa Senators se chystají na důležitý sobotní duel proti San Jose, do kterého by mohli nastoupit s výrazně posílenou sestavou. Kapitán Brady Tkachuk má jasno – odteď jde o všechno. „Už není na co se vymlouvat,“ prohlásil po pátečním tréninku. „Máme svůj standard, kterého se musíme držet. Pokud se nám vrátí klíčoví hráči, musí být každý připravený od první minuty. Každý zápas teď bereme jako sedmý duel série.“

Senators se vezou na pětizápasové šňůře porážek, která je srazila mimo postupové příčky ve Východní konferenci. Se 62 body ztrácejí čtyři body na Columbus a Detroit, kteří drží divoké karty. Klub se zoufale snaží ukončit osmileté čekání na playoff, kam naposledy postoupil v roce 2017, kdy došel až do finále konference.

Ještě před měsícem byla Ottawa třetí v Atlantické divizi, teď na tuto pozici ztrácí už 10 bodů, přičemž mezi nimi a Tampou Bay jsou ještě Red Wings.

Trenér Travis Green po poslední porážce s Montrealem prohlásil, že tým působil nedobře, zatímco hráči si uvědomují, že není čas na výmluvy.

Nejproduktivnější hráč týmu Tim Stützle mluvil jasně: „Musíme být lepší, o tom není pochyb. Frustrace nepomůže, musíme dál makat.“ Podobně vidí situaci i obránce Jake Sanderson: „Tabulka je neuvěřitelně našlapaná. Každý bod je teď klíčový. Prostě jdeme zápas od zápasu, není jiné cesty.“

Proti Sharks by se do sestavy mohly vrátit klíčové opory. Tkachuk už oznámil, že do utkání nastoupí, a podle reportérky TSN Claire Hanny jsou na dobré cestě i útočníci Josh Norris a Shane Pinto. Norris chyběl v posledních šesti zápasech kvůli zranění v horní části těla, ale na pátečním tréninku vypadal dobře. „Byl to důležitý krok. Uvidíme, jak se budu cítit zítra,“ řekl po tréninku. S bilancí 19 gólů a 31 bodů v 50 zápasech by mohl být obrovskou vzpruhou.

Shane Pinto, který letos zaznamenal 11 branek a 22 bodů ve 46 utkáních, byl mimo hru čtyři zápasy po zranění proti Tampě. Před svým výpadkem měl skvělou formu – 12 bodů ve 14 zápasech.

