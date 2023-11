Otřesná forma Minnesoty? Hráči musí dělat víc, zlobí se GM

Minnesota do sezony nevstoupila úplně špatně, ale vše se ihned zvrtlo. Devět proher v posledních jedenácti zápasech? Bída. I proto generální manažer Bill Guerin bouchnul do stolu a k týmu měl výraznou promluvu.

Bylo to ještě před odletem do Stockholmu, přesněji po pohře 3:8 s Dallasem. „Bylo tam hodně křiku,“ přiznal útočník Marcus Foligno. „Když Bill mluví, všichni z něj mají respekt, všichni poslouchají a ani nedutají.“

Guerin svým hráčům a trenérům sdělil přesně to, co sdělil médiím. „Nejsem šťastný. Nejsem spokojený s tím, kde jsme,“ lamentoval.

Nejde jen o umístění Wild v tabulce. Jde o (ne)produktivitu jejich nejlepších hráčů, otřesné oslabení a celkové výkony.

„Největší problém vidím v naší soutěživosti,“ měl jasno Guerin. „Kluci každý zápas tvrdě pracují a záleží jim na tom. To vím. Ale potřebujeme něco navíc. Být ve všem lepší.“

Co to znamená z hlediska změn, se teprve uvidí. Alespoň prozatím se zdá, že trenér Dean Evason má práci jistou.

Guerin nehodlá Evasonovi vyčítat, že Kirill Kaprizov má v této sezóně jeden gól ve hře pět na pět, Matt Boldy je jen odrazem toho, jak vypadal loni v březnu, a že brankáři Filip Gustavsson a Marc-Andre Fleury prostě a jednoduše nejsou ve formě.

„Je to staré známé rčení. Kůň se dá přivést k vodě, ale pít ho nepřinutíš. Myslím, že Dean odvádí dobrou práci. Nemůže jít na led a hrát za kluky. To musí dělat oni,“ pokrčil rameny Guerin.

Zvlášť úpadky Kaprizova a Boldyho jsou do očí bijící. Nejsou těmi rozdílovými hráči, přitom to není tak, že by se trenér nesnažil. Evason dělá všechno možné, od přehazování sestav až po veřejné nadávání svým hvězdám.

„Je to znepokojující,“ přiznal i Guerin. „Ale já oběma klukům věřím. Není to tak jednoduché. Oba hráči se samozřejmě potýkají s úpadkem sebevědomí. To je někdy těžší překonat než zranění.“

