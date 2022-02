Otevírá se pro Vegas cesta jak nasadit Eichela s Martinezem a nikoho nevyměnit?

Pustit o dům dál Jevgenije Dadonova? Za situace, v níž byli Zlatí rytíři ještě před pár dny, pravděpodobně ten nejpřijatelnější způsob jak získat prostor pro Jacka Eichela. Jenže čtvrteční zápas s calgarskými Flames vynechal štědře placený Mark Stone a proslýchá se, že by kanadského hokejistu mohlo degenerativní onemocnění zad vyřadit ze hry na delší dobu. Stejně jako zkraje sezony. Jeho kontrakt na 9,5 milionu dolarů ročně by se pak nepočítal do platového stropu.

Už je prakticky tutové, že Vegas nemůže v případě Jacka Eichela s Alecem Martinezem využít takzvanou Kučerovovu fintu.

Nejde o žádný manévr s pukem, ale o nasazení hráče, který se vrací po zranění, až v play-off. Oba borci budou připraveni nastoupit dřív.

Na 99 procent.

A tak se objevily zvěsti, že generální manažer Kelly McCrimmon už hledá obchodního partnera pro Martinezovu výměnu. Možná ale tyto spekulace stojí na vodě.

Klička s platovým stropem by totiž mohla jít využít u Stonea. Stav jeho zad představuje velkou neznámou a Golden Knights může otevřít kýženou stezku kterak pustit na led Eichela i Martineze a zároveň nikoho nevyměnit.

Jen pro připomenutí, Stone kvůli zádům přišel v této sezoně už o 29 dní. A vegaský kouč Peter DeBoer potvrdil, že proti Calgary všestranný forvard nehrál právě vinou potíží souvisejících s touto částí těla.

Pokud by Stone skutečně zamířil na LTIR, uvolnilo by se 9,5 milionu dolarů. Tedy zhruba přesně tolik místa na to, aby Eichel s Martinezem mohli naskočit. Bude to pěšina, po které se McCrimmon vydá?

Důležitá budou vyjádření lékařů, hráče nelze zařadit na listinu dlouhodobě zraněných borců jen tak z plezíru. Pokud McCrimmonovi bude Stonea umožněno na LITR zapsat, vyvstane další, možná zásadnější otázka.

Stihne někdejší kapitán ottawských Senátorů doléčit své zdravotní neduhy včas, aby mohl zasáhnout do play-off? V opačném případě by se jednalo o citelné oslabení. CItelnější než výměna Dadonova, o které se delší dobu mluví.

K té by se Stonem na zmíněné listině ovšem velmi pravděpodobně vůbec nedošlo. Hlavní důvod, tedy aktivování Eichela, by jednoduše pominul.

Ta představa, že Stone teď udělá pro ambiciózní klub neocenitelnou službu a pak se ve stylu Kučerova vrátí na boje o Stanley Cupu, se musí fanouškům Golden Knights líbit. A McCrimmonovi taky.

Stane se skutečností? Pro Vegas by nepochybně šlo o tu nejpříznivější variantu.

