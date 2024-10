Otazníky v Montrealu! Kolik času ještě dostane Dach a trenér?

Jeden měl tým povznést na další úroveň, ten druhý toho měl být klíčovou součástí. Trenérovi Martinu St. Louisovi ani útočníku Kirbymu Dachovi se ale v Montrealu v této sezoně nedaří dle představ. Nabízí se tedy otázka, do kdy bude trpělivost trvat.

Dach se vrátil na led po těžkém zranění předního zkříženého vazu, který si poranil během zahajovacího zápasu minulé sezony. Přestože je po zdravotní stránce vše v pořádku, může trvat déle, než se hráč s číslem 77 vrátí na úroveň, kterou měl před zraněním.

Je třeba si uvědomit, že zranění kolene je pro hokejistu jedno z nejtěžších, a i když se mluvilo o tom, že 23letý Dach by mohl na konci sezony naskočit zpět, vedení Montrealu se rozhodlo neriskovat a raději ho připravit na nový ročník. Zatím je zřejmé, že návrat do formy si vyžádá čas. Dach má v prvních sedmi zápasech této sezony jen dva body a jeho výkony působí pomaleji a nejistě. Nicméně i jeho spoluhráči z útoku, Alex Newhook a Joel Armia, nezačali sezonu dobře.

„Není snadné vrátit se po delší pauze. Když ztratíte čas, návrat do tempa je složitý,“ řekl St. Louis během tréninkového kempu. „Jsou to hráči, kteří na sebe mají vysoké nároky, takže je musím vést den za dnem, aby byli v klidu a byli trpěliví.“

Po zranění Patrika Laineho začal Dach trénovat s Nickem Suzukim a Colem Caufieldem, což je formace, která už dříve fungovala a vedla k jeho některým nejlepším výkonům v Montrealu. U Dacha není jasné, jak dlouho mu bude trvat, než se vrátí do formy. Může to být za 10 zápasů, ale může to trvat celou sezonu.

Tento problém však může komplikovat plány Canadiens hrát podstatnou roli ve své divizi. Dach má být druhým centrem týmu, a pokud nenaplní tuto roli, vyvolává to otázky pro generálního manažera Kenta Hughese a vedení klubu ohledně plánů na příští rok.

Stejně to může být u trenéra. Tato sezona bude pro St. Louise největší zkouškou od jeho nástupu do Montrealu v roce 2022. Zatímco jeho původním úkolem bylo zlepšovat hráče, letos už se očekává, že Canadiens budou vyhrávat a mladé jádro týmu udělá další krok vpřed.

Sezonu od sezony dělá s týmem víc bodů, ale fanoušci i vedení by si přálo výraznější posun. St. Louis se ale stále učí být špičkovým trenérem v NHL, a sám to přiznává.

„Když nemám odpovědi, vím, že tvrdě pracuji, abych je našel,“ řekl. „Líbí se mi můj realizační tým a zapojení všech. Není jen o mně, je to o každém kolem mě včetně hráčů. Všichni rosteme společně a všichni chceme to samé.“

Dvě výhry z prvních sedmi duelů jsou však málo a zvlášť poslední sedmigólový příděl od Rangers zvedá obočí.

Share on Google+