Otazníky nad Anderssonem. Obří trejd, nebo nová smlouva? On sám si přeje zůstat

Rasmus Andersson, spolehlivý obránce Calgary Flames, je ve středu vášnivých debat mezi fanoušky, které trvají už celé měsíce. Jedni jej vidí jako nepostradatelného lídra týmu a budoucího kapitána. Druzí by naopak neváhali jeho talent zpeněžit výměnou za hromadu draftových výběrů či mladých nadějí.

„Doufám, že zůstanu,“ přiznal Andersson po pátečním tréninku.

Blížící se přestupní uzávěrka 7. března situaci jen vyhrocuje. Pokud by generální manažer Flames Craig Conroy projevil ochotu k výměně, Andersson by okamžitě zaujal čelní místo na seznamu posil pro týmy, které chtějí posílit obranu před bojem o Stanley Cup.

Andersson přiznává, že spekulace vnímá, ale snaží se jim nepřikládat příliš velkou váhu.

„Nemůžu to ovlivnit,“ řekl. „Mám klauzuli, která mi umožňuje odmítnout přestup do šesti týmů, ale pořád zbývá dalších 26. Pokud mě chtějí vyměnit, mohou to udělat kdykoliv. Je to mimo moje ruce.“

Andersson se netají svou láskou k organizaci Flames. „Miluju hraní za Calgary. Nenávidím Oilers víc než kdokoliv jiný. Nenávidím Canucks víc než kdokoliv jiný. Vyrostl jsem v této organizaci a vždy jsem tu hrál rád,“ zdůraznil.

Navzdory těmto slovům si uvědomuje, že fanoušci i média budou spekulovat dál. „Každý den mi chodí zprávy o tom, že budu vyměněn. Ale já můžu kontrolovat jen to, co mám pod kontrolou. Zbytek je na Connym a Donovi. Doufám, že zůstanu, ale nemám v tom žádné slovo,“ dodal obránce.

Andersson je s Flames spojený už téměř deset let od svého draftu v roce 2015. Letos už čtvrtou sezónu po sobě vede tým v průměrném hracím čase na zápas a jeho plat 4,55 milionu dolarů ročně je považován za výhodný na poměry elitního obránce.

Kritici, kteří prosazují jeho výměnu, argumentují tím, že Flames by mohli získat výjimečnou protihodnotu, zatímco zastánci Anderssona namítají, že za něj by musel tým hledat prakticky stejnou náhradu, což by bylo komplikované.

Sám hráč však nyní myslí hlavně na to, jak pomoci týmu k účasti v play-off, což by mnozí považovali za malý zázrak. Flames, na které před sezónou většina expertů vsázela jako na slabý tým, se překvapivě drží ve hře o divokou kartu.

„Play-off v Calgary je něco úplně jiného,“ prohlásil Andersson. „Máme skvělé fanoušky a chcete jim to vrátit tím, že jim dopřejete pořádně dlouhé play-off. Takže budeme dál bojovat.“

Otázkou zůstává, zda bude Andersson u toho i po přestupní uzávěrce.

