Otazníky kolem Davida Pastrňáka. Kvůli bolavé kyčli bruslil měsíce s bolestí

V euforii ze zlatých medailí byla jen letmo zmíněna informace, která při hlubším zamyšlení děsí. David Pastrňák odcestoval na mistrovství světa, přestože nebyl zdravotně v pořádku. Odmítl operaci kyčle. Obětoval se. Rozhodl finálový duel.

Ale co dál?

Mohutný kyčelní kloub může zásadně měnit lidskou mobilitu. Spoustě hokejistů ukončily problémy s kyčlí kariéru. U kontaktních, dynamických sportů jde bohužel o častý problém, o němž rozhodně nelze říct, že ho vždycky účinně vyřeší jedna operace.

Ostatně nemělo by zapadnout, že David Pastrňák už na operaci s kyčlí byl. Před čtyřmi lety. Pokud takový zákrok podstupujete v pětadvaceti, červená kontrolka v hlavách vnímavějších fanoušků se rozbliká.

Už tehdy zmiňovala americká média operaci jako „nejvážnější v Pastrňákově životě“. Rekonvalescence byla dlouhá a vzala mu úvod sezóny 2020-21, kterou už tak zkrátil covid. „Není sranda dostat hit po čtyřech měsících,“ říkal David v lednu po návratu k tréninku.

V Praze mu pomohl – kdo jiný než – prof. Pavel Kolář. Génius fyzioterapie s přesahem daleko za tento obor. Častý host nejrůznějších rozhovorů, odborných debat, podcastů, autor několika vynikajících knih, které jsou srozumitelné i laickému čtenáři (Labyrint pohybu, Posilování stresem).

Veslařka Miroslava Knapková mu vděčí za olympijské zlato. V den závodu chtěla účast pro obrovské bolesti zrušit, Kolář jí dal dohromady. Jaromír Jágr mu vděčí za vyřešení dobře známých chronických potíží s třísly. Tenista Radek Štěpánek přiznal, že hrál tak dlouho jen díky panu Kolářovi. Oštěpař Jan Železný prohlásil, že díky panu Kolářovi měl rameno po operaci silnější než za „zdravých“ časů. Václav Havel si bral v době vážných zdravotních potíží z celého kolektivu špičkových lékařů, které měl k dispozici, na každou dovolenou Pavla Koláře. Věřil mu ze všech nejvíc.

Také David Pastrňák poznal schopnosti jednašedesátiletého muže, jehož ruce najdou palpací (pohmatem) pod kancelářským křídovým papírem vlas. „Před mistrovstvím mi řekli, že bych měl rozhodně jít na operaci. Ale co tady se mnou udělal profesor Kolář... Dlužím mu velký dík. Takhle dobře jsem se necítil takových osm měsíců. Nevím, jaké kouzlo ve svých rukou použil, ale takhle dobře se mi nebruslilo hodně dlouho.“

Kdo sledoval Boston na konci sezóny, musel to vidět. Český střelec nebyl v obvyklé formě. Soupeři ho pečlivě hlídali, těžko se prosazoval, puky mu utíkaly. Takových tref, jako ve finále MS, jste od něj ve druhé polovině sezóny NHL viděli pramálo. Také v Praze hledal někdejší pohodu. Nakonec se prosadil v tu nejdůležitější chvíli. Cesta do Čech měla smysl.

Teď držme palce, aby se dal úplně zdravotně dohromady. S další pomocí profesora Koláře nebo bez ní.

Český hokej přišel předčasně o Jakuba Voráčka. Hodně křehká je nadále budoucnost Filipa Chytila. Otřesy mozku v podstatě zastavily kariéru Ondřeje Kašeho, byť jeho letošní výkony vedou ke spekulacím, že by se mohl do NHL vrátit. Ve Vegas tuší, že kolena Tomáše Hertla nejspíš do konce dlouhého kontraktu nevydrží.

Také David Pastrňák je na začátku lukrativní smlouvy. S Bostonem je svázán do léta 2031, kdy mu bude 35 let. Stropová zátěž 11,250 mil. dolarů ročně.

Share on Google+