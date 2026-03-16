Ostuda s fatálním dopadem? Capitals si sypou popel na hlavu, tohle se nepovedlo

6. dubna 14:00David Zlomek
Měli to ve vlastních rukou. Washington Capitals přijeli do New Yorku s jasným cílem: porazit nejhorší tým Východní konference a reálně zabojovat o divokou kartu. Místo toho ale v Madison Square Garden schytali nejpotupnější debakl sezony. Zničující prohra 1:8 s Rangers dost možná definitivně zpečetila jejich osud, protože čtyři zápasy před koncem základní části ztrácejí na postup tři body.
Oba celky sice hrály druhý zápas ve dvou dnech, ale Rangers, kteří se krčí na dně konference s tristní domácí bilancí, neměli představovat neřešitelný problém. Realita však byla hrozivá. „Věděli jsme, proti komu stojíme a jak vypadá situace v tabulce. Mohl bych tady vyjmenovat dlouhý seznam věcí, co byly špatně,“ hlesl po utkání viditelně zklamaný útočník Alexej Protas. „Ztratili jsme nesmírně důležité dva body, dnes jako bychom na zápas vůbec nedorazili.“
Zatímco po první třetině svítil na kostce smírný stav 1:1, ve druhé části se Washington naprosto sesypal. Dvě zbytečná vyloučení posadila Rangers na koně, a když J. T. Miller vrátil domácím vedení, začal se psát washingtonský horor. „Je to frustrující. Dřeli jsme jako koně, abychom se dostali zpět do pozice, kdy máme postup na dosah. Ale v takhle velkém zápase nám prostě došlo palivo. Byli jsme stále ve hře, stav byl 1:1. A pak ve druhé třetině nám prostě upadla kola,“ nechápal trenér Spencer Carbery.
Statistiky z posledních čtyřiceti minut působí z pohledu Capitals jako z jiného vesmíru. Rangers je přestříleli 24:14 a v nebezpečných šancích je deklasovali propastným rozdílem 11:2. V brance si vypil kalich hořkosti až do dna Charlie Lindgren, který chytal poprvé od 12. března. Naskočit nerozchytaný do klíčového duelu sezony se mu vůbec nepovedlo, inkasoval čtvrtinu ze 32 střel a působil hodně nejistě.
Spoluhráči ho ale odmítli vinit a vzali debakl na sebe. „Nemůžeme Charlieho takhle hodit přes palubu. Zvlášť v téhle fázi roku, kdy nutně potřebujeme vyhrávat. Vždycky si říkáme, že nezáleží na tom, jak ta výhra vypadá, ale takhle hrát zkrátka nesmíme. Musíme být mnohem rychlejší a chytřejší s pukem, a to jsme dnes nebyli,“ zastal se brankáře Protas a označil výkon týmu za vyloženě trapný.
Kouč Carbery navíc na tiskové konferenci přiznal, že výprask pouze obnažil dlouhodobější problémy, které už nešlo skrývat. „Posledních zhruba dvanáct zápasů máme potíže v defenzivě. Dokázali jsme to maskovat skvělými výkony brankářů a štěstím v ofenzivě, ale když se podíváte pod pokličku na to, co soupeřům pravidelně dovolujeme, musíme určité věci vzadu nutně napravit,“ vysvětlil hlavní trenér.