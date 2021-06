Ostrované touží na domácím ledě srovnat stav série s Tampou Bay

Nassau Coliseum bude hostit čtvrté utkání série mezi Ostrovany z New Yorku a Blesky z Tampy. Do série vstoupili lépe Isles, avšak poslední dvě klání zvládla lépe družina Jona Coopera, která je tak nyní v psychické výhodě. V případě výhry ve čtvrtém zápase by Tampa mohla svého soupeře následně dorazit před vlastními fanoušky.

02:00 New York Islanders – Tampa Bay Lightning

Stav série: 1-2

Série mezi těmito dvěma celky je zatím podle očekávání nesmírně vyrovnaná. Po třech zápasech je o krok blíže finále Tampa, která na úvodní prohru 1:2 odpověděla dvěma výhrami v řadě, a to v poměru 4:2 a 2:1.

Vítězství se ve třetím utkání nerodilo vůbec snadno. Blesky sice šly do vedení už v 11. minutě zásluhou Yanniho Gourda, avšak Ostrované nedali svou kůži lacino. Ve 38. minutě skóroval z prostoru před brankou Cal Clutterbuck. Poslední slovo měl však dvacet vteřin před koncem druhé periody Brayden Point, jehož dorážka se ukázala býti jako vítězná. Ve třetí třetině byli sice střelecky aktivnější svěřenci Barryho Trotze, avšak Tampa už hrála to, co potřebovala, a tak nakonec zvítězila.

„Už jsme byli v této situaci dvakrát a obě série jsme dotáhli do zdárného konce,“ začal s hodnocením třetího zápasu kouč Ostrovanů, Barry Trotz. „Musíme se o trošku zlepšit v útočném pásmu. I když jsme nějaké velké šance měli, tak Vasilevskij vytáhl klíčové zákroky, ale takové měl i Varlamov. Byl to pro mě naprosto vyrovnaný zápas, avšak někdy rozhodují jen centimetry nebo jedna povedená akce.“

Na opačné straně barikády se nyní nejčastěji skloňuje jméno Braydena Pointa, který se ke svým výkonům v play off vyjádřit nechtěl. Jeho výkony však za řeč stojí. Kanadský útočník má na svém kontě už jedenáct branek, což je o čtyři více, než má jakýkoliv jiný hokejista, pro něhož letošní sezóna ještě neskončila. Pětadvacetiletý útočník má momentálně na svém kontě už šest utkání v řadě, ve kterých vstřelil branku.

Svého prvního centra však chválili všichni členové týmu a trenér Jon Cooper nebyl výjimkou. „O Pointa nemusíte mít nikdy strach. Pracuje tvrdě každý den, dává tomu všechno a na ledě to je pak vidět.“

Série je nesmírně vyrovnaná a jinak tomu zřejmě nebude ani ve čtvrtém setkání těchto týmů. Lepší výchozí pozice má sice Tampa, avšak Barry Trotz už několikrát dokázal, že je výborným stratégem. Podaří se Ostrovanům sérii vyrovnat, nebo si Blesky připíší třetí vítězství v sérii?

